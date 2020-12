Las 20 historias del 2020 en Olavarría - Parte I

1- El doloroso femicidio de Valentina Gallina

El 2020 comenzó con el femicidio de Valentina Gallina . En un macabro giro del destino,luego de haber sido gravemente herida en una vivienda ubicada en el barrio Isaura.

Luego de las primeras investigaciones realizadas por la Justicia, la pareja de la víctima quedó detenida. Él mismo había montado una escena de enfrentamiento a los tiros en el lugar para despistar el curso de la causa. Valentina Gallina era hija de Valeria Cazola, quien también fue asesinada por quien decía amarla en 2008 cuando tenía 24 años. En su homenaje se creó la Casa Popular Valeria una década después.

2- La muerte de Enzo Marconi: un pibe menos

Podría decirse que todas las muertes son absurdas pero algunas lo son más que otras. Una noche de verano, como cualquier otra y un adolescente que se va a pasar el rato con sus amigos a unos monoblocks de su casa. Y, en motivos que aún se desconocen, aparece con un tiro en el tórax.

Así fueron los últimos minutos de Enzo Marconi, de 15 años. El trágico hecho se desarrolló el 9 de febrero en el Monoblock 9 del barrio Jardín, su barrio. En los diez meses desde su muerte, su madre Yesica Salguero ha luchado como una leona pidiendo justicia.

“Yo voy seguir hasta que haya justicia. Yo no voy a abandonar la causa nunca, hasta que no esté preso. Es lo que me queda para hacer por Enzo, lo hice en vida y me lo sacaron”, señaló a Infoeme tras llevar la bandera de “Enzito” – como ella lo llama – a una manifestación de víctimas de la violencia a nivel nacional.

3- Olavarría, sede de un (poco) multitudinario encuentro religioso

A fines de febrero, Ezequiel Galli, Diego Robbiani y el pasto evangélico Gustavo Ortega anunciaron que unos días más tarde se llevaría a cabo un "multitudinario" encuentro de fieles en nuestra ciudad. El evento se realizaría en un predio detrás de la iglesia Avivamiento y con el permiso lógico del Municipio.

Se esperaba que llegaran miles de fieles de países sudamericanos y se convocó a varias asociaciones para poner puestos de comida en el lugar. Pocos días antes, varios vecinos alzaron la voz contra este encuentro cuando el Covid-19 ya comenzaba a circular por el mundo. Finalmente, la convocatoria no fue cómo se esperaba y las instituciones que habían invertido sus ahorros para poner los puestos se quedaron con grandes pérdidas económicas.

4- Los $354 millones de la polémica

En medio de la pandemia de Covid-19, y con sus consecuencias económicas a cuestas, el Municipio publicó el “resumen de estado económico y financiero al 31/12/19”. El mismo daba cuenta que el déficit local en 2019 fue de $354.650.773. El mismo correspondía a cerca del 10% del presupuesto previsto para ese año.

El déficit trajo la desaprobación de todo el arco opositor al intendente. La pregunta: "¿Dónde están los 354 millones?" se repitió en cada manifestación o conflicto contra el oficialismo durante gran parte de lo que quedó del año.

5- La trágica muerte del empresario y dirigente Carlos Orifici

El domingo 12 de julio se conoció la noticia sobre la trágica muerte de Carlos Orifici. Además de ser un conocido empresario de nuestra ciudad, presidía la Unión Industrial y el club Racing. La causa del deceso fue una bala que accidentalmente atravesó su cuerpo.

Más allá del impacto natural de la noticia, su despedida generó gran polémica. En medio de la cuarentena, una multitud se acercó a la institución chaira para despedirlo. Finalmente, Mario Giacomaso lo reemplazó al mando de Racing y César Longo hizo lo propio en la Unión Industrial.

6- Las Tasas subieron dos veces y por Decreto

El 2020 comenzó con una importante suba de las Tasas Municipales. Tras el fracaso en la sesión del Concejo Deliberante, el intendente Ezequiel Galli decretó en diciembre del 2019 el aumento de los impuestos locales, que comenzaron a pagarse en enero de este año.

A mitad del 2020, el Ejecutivo local aumentó nuevamente las Tasas por Decreto, teniendo en cuenta la inflación. El impacto del 13% comenzó a abonarse en julio. Este segundo aumento trajo grandes repercusiones, sobre todo por el contexto en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19.

7- Muchas obras, pocos materiales

A pesar de la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19, el sector de la construcción mostró una importante reactivación. Las limitaciones en la compra de dólares traspasó varios ahorros a los ladrillos. Además, muchas familias aprovecharon la cuarentena para mejorar sus hogares. Por último, las adjudicaciones en los créditos Procrear 2020 sumaron a la cuestión.

En medio de un buen impulso de la actividad, desde septiembre se reportaron faltantes de varios materiales en los corralones locales. Los ladrillos huecos, el cemento y el hierro fueron los "inconseguibles". Tan compleja fue la situación que Alberto Fernández se refirió a ella en el acto realizado el L´Amali. "Voy a caer con todo el peso de la Ley de Abastecimiento", sentenció.

8- La protesta policial se hizo sentir en Olavarría

Si bien el origen de la protesta no fue local, sino provincial, las manifestaciones de los policías en Olavarría se hicieron sentir y generaron polémica. Con el pedido por mejoras salariales, se subieron a los móviles y, en caravana y con bocinazos, recorrieron la ciudad.

Al borde de la legalidad - las fuerzas de seguridad no pueden sindicalizarse ni realizar paros - las manifestaciones en nuestra ciudad dieron bastante que hablar durante esos días. Por su parte, en Olivos plantaron sus patrulleros frente a la residencia presidencial en lo que el propio Alberto Fernández calificó como un "método inadmisible y desmesurado". La solución llegó con un aumento financiado por un cambio del régimen de coparticipación en favor de la provincia de Buenos Aires anunciado el 9 de septiembre y que actualmente se encuentra en la justicia.

9- Un camionero olavarriense preso por trabajar

La cuarentena para prevenir la expansión del coronavirus mostró situaciones de lo más desopilantes en algunas provincias. Una de ellas la vivió Jorge Daniel Fritz, un camionero olavarriense que pasó dos semanas preso en Formosa por bajar del vehículo para acomodar la carga.

Durante once años realizó el mismo recorrido, pero ese vez se encontró con la arbitrariedad policial. Estuvo detenido en condiciones inhumanas y casi sin comunicación con su familia. Tras ser liberado, una caravana inmensa lo recibió el 30 de septiembre por la noche en la entrada a Olavarría. “Quince días en una celda es mucho para un trabajador común”, indició en diálogo con Infoeme.

10- Acampe #1: crisis habitacional

Luego de un breve acampe y de algunos desencuentros entre los funcionarios municipales y la Mesa de Emergencia, el 30 de septiembre instalaron las carpas frente al Palacio San Martín. El reclamo finalizaría recién cuando las seis familias a las que acompañaban recibieran las soluciones habitacionales que reclamaban.

Pasaron los días y las semanas y la resolución no llegaba. En el medio, sufrieron en carne propia el temporal del 18 de octubre y se vivieron horas de extrema violencia el martes siguiente. Recién el 7 de noviembre, y luego de casi un mes y medio, las carpas fueron levantadas tras llegar a un acuerdo beneficioso para las familias.

Posdata #1: Murió Diego Maradona

A poco más de un mes del fallecimiento de Diego Armando Maradona aún parece increíble estar escribiendo estas palabras. Cuando parecía que el 2020 no podía ser peor, se fue uno de los más grandes íconos de la Argentina.

Los homenajes se repitieron en todo el mundo: de Fiorito a Nápoles, de Messi a Tévez. Y en Olavarría no fue la excepción. Los chairas terminaron el mural de la mano de Dios, Foro Olavarría realizó una encuesta para ponerle su nombre al puente de la Colón, Proyecto Peronista estampó su cara en una pared e Infoeme lo recordó a través de los futbolistas de nuestra ciudad.

Y como esta redacción es más maradoniana que jurar por Dalma y Gianinna, no podemos dejar de lado este dolor. ¡Gracias Diego! AD10S.