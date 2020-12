Continúa la lucha por Enzo Marconi: “Yo voy seguir hasta que haya justicia”

Yesica Salguero continúa buscando justicia por su hijo Enzo Marconi, el adolescente de 15 años que recibió un disparo mortal la madrugada del 9 de febrero de este año. “Yo voy seguir hasta que haya justicia. Yo no voy a abandonar la causa nunca, hasta que no esté preso. Es lo que me queda para hacer por Enzo, lo hice en vida y me lo sacaron”, señaló a Infoeme con voz triste pero firme.

Yo no voy a abandonar la causa nunca, hasta que no esté preso. Es lo que me queda para hacer por Enzo, lo hice en vida y me lo sacaron.

La lucha por su hijo la llevó a manifestarse el viernes pasado en la Plaza de los dos Congresos, justamente frente a este órgano legislativo. Se trataba de una marcha de familiares de víctimas de violencia. “Me ayudó una organización, `La Matanza duele´, para poder viajar. Me pagaron los pasajes porque yo estoy sin laburo otra vez. Estoy emocionada de tener apoyo, porque en Olavarría no tengo apoyo de nadie”, contó sobre sus sensaciones de este importante acercamiento que le puede dar aún más visibilidad a su causa.

Por otro lado, como todos los aniversarios desde el asesinato de Enzo, su madre lo recordará el próximo 9 de diciembre. Tras 10 meses de esa fatídica noche en la que su hijo recibió ese disparo que se llevó su vida, realizará un pedido de justicia en el barrio Jardín. “A nosotros nos mataron en vida”, cerró.