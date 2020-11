Preocupación en los corralones por la falta de stock: “Sale más barato no abrir”

El sector de venta de materiales de la construcción fue uno de los que no vio disminuida su demanda en la pandemia, sino que se incrementó. Pero eso no quiere decir que su situación sea especialmente buena: a este incremento de la demanda por parte de los consumidores el rubro enfrenta la falta de stock, que llega a ser tan significativa como para que muchos propietarios de corralones consideren que “sale más barato no abrir”.

“Lamentablemente está muy difícil conseguir lo que sea ladrillos huecos, cementos, cal, hierro. No están entregando materiales, lo que es ladrillo no hay entregas, son muy parciales, lo que es piso cerámico dan plazo de 90 días, y lo que es hierro, malla y chapas no hay prácticamente entrega, es muy poquito lo que se puede conseguir, casi nada”, dijo el encargado de una casa de venta de materiales de la construcción. Y afirmó que la “esta desproporción entre la oferta y la demanda” es lo que más está afectando al rubro por el momento.

“Hay clientes que quieren hacer acopio, dejar pago, pero a nosotros se nos hace muy difícil porque no sabemos cuándo vamos a poder cumplir”, agregó.

A este faltante se le suma un cierto repunte en la industria de la construcción, que la mayoría de los comerciantes le atribuyen a un intento de los consumidores de ganarle a la inflación producida por la suba del dólar.

“Realmente se ha incrementado mucho la demanda de materiales, el requerimiento de materiales viene a ser la otra alternativa de ahorro, vos podés ahorrar en dólares, que es difícil de conseguir, o podés ahorrar construyendo algo en tu casa y cubrís edificando”, dijo otro comerciante.

La situación general de los corralones es compleja no sólo en Olavarría y por eso muchos reciben consultas de otras ciudades para abastecerlos. Entre todos los corralones consultados por Infoeme parece haber un denominador común ineludible: la desproporción generada últimamente entre la oferta y la demanda, cuestión que se replica en cada fuente consultada, aún más allá de la subida del dólar, que afecta directamente al negocio.

“El cemento estuvo entre 6 dólares con 50 o 7, y de repente vos no sabés a qué dólar está hoy el cemento porque el dólar en la calle está 190 pesos, y si vos lo tomás a 190, la bolsa tendría que estar a mil y pico de pesos, si vos lo tomas a 78, tendría que estar a 146, aproximadamente”, afirmó el gerente de Materiales Pringles. .

“Hay artículos que dependen directamente del precio dólar, telgopores, hierros, chapas, y cada vez que te llega un pedido es un precio nuevo”, señaló el dueño de un corralón.

“A nosotros esto no nos conviene, porque al no conseguir materiales o conseguirnos muy caros, el margen de ganancia es muy poco, o muchas veces nulo. Yo he tenido que comprarle materiales a colegas a precio de público solamente para mantener abierto”, concluyó.