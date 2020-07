Los comerciantes contra la suba de tasas: "Es imposible pagar otro aumento"

La agrupación Comerciantes Unidos de Olavarría salió a cuestionar el aumento de tasas de 12.9 por ciento que sacó por decreto el intendente Ezequiel Galli. "Es un atropello a la razón", dijeron.

A través de un duro comunicado, consideraron que la suba es "descabellada" en medio de la parálisis económica por la cuarentena. "Mientras manifestábamos públicamente que las condiciones desiguales que quiebran nuestro sector eran cada vez más obvias; que las actividades comerciales en todas sus aristas eran uno de los rubros más golpeados por la situación de la pandemia; que si no se tomaban medidas concretas de incentivo al consumo y de desahogo económico, este momento se transformaría en la desaparición del comercio formal, se preparaba un aumento en los impuestos municipales. Lo que consideramos absolutamente descabellado en este momento, no sólo para las actividades productivas, sino también para la ciudadanía en general que ya no puede afrontar un solo incremento más, ni de servicios, ni impositivo, ni de ningún otro costo", señalaron.

Esta semana el Ejecutivo dispuso un aumento de tasas que ronda -en promedio- el 12,9% a partir de julio, aunque en algunos casos llega hasta el 20%. El incremento de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) significa un nuevo golpe al bolsillo los contribuyentes.

"Es de público conocimiento, y evidenciado en varias oportunidades por nuestra Agrupación, que los hipermercados tuvieron la posibilidad de trabajar productos no esenciales mientras el resto de los comercios minoristas debimos cerrar nuestras puertas con el fin de cuidar la salud de la población. Y hacemos hincapié en esta cuestión porque fue una de las tantas situaciones que generaron condiciones desiguales entre los diferentes sectores, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Claramente en este contexto las grandes cadenas se vieron favorecidas y, teniendo en cuenta estas diferentes realidades, es que presentamos una propuesta a todos los bloques del Concejo Deliberante en relación a las tasas".

La suba de la TSU, que varía según la zona y la categoría, fue fijada en base al índice de inflación del primer semestre del año. El Ejecutivo hizo uso de sus facultades y sacó el incremento por decreto.

"Entendemos la necesidad de financiamiento que tiene el municipio (y más luego del déficit declarado de más de 354 millones de pesos), pero hay sectores de la población a quienes les es imposible hacer frente a una suba impositiva, entre ellos el comercial. Por ello formulamos la idea de un aporte solidario de aquellas actividades que han sido beneficiadas, como las Grandes Cadenas y los Bancos. Lamentablemente, este pedido no prosperó y el Ejecutivo terminó decretando un nuevo aumento, que ya suman más del 65% en lo que va del año, el cual también fue aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante", afirmaron los comerciantes en un comunicado.

"Sorprenden estas decisiones, y solicitamos fervientemente que se revisen. Sostenemos que, bajo esta crisis mundial, cualquier tipo de ajuste al pueblo y a las pequeñas pymes es un atropello a la razón. Son medidas injustas que dejan visibles que la desigualdad que venimos denunciando es cada vez más fuerte", agregaron.