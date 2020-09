Pese a las promesas, la policía vuelve a protestar

Tras la protesta realizada durante la noche del lunes y la madrugada del martes, en la que efectivos policiales realizaron una caravana por las calles de nuestra ciudad con el fin de reclamar un aumento salarial y mejoras en sus condiciones de trabajo, las fuerzas de seguridad volverán a manifestarse este martes a las 19.30 en Belgrano y Brown. En esta oportunidad también se sumará el personal del Servicio Penitenciario.

La manifestación policial de ayer, que se replicó en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, hizo que el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, anunciaran esta mañana una “importante mejora salarial”, pero, no conformes con esto, la fuerza policial vuelve a convocarse el día de hoy para seguir haciendo visible sus reclamos.

“El reclamo es por una mejora salarial que se corresponde a los gastos que existen hoy, a cómo se vive hoy. Queremos una mejora salarial que no sea solamente del básico. La gente está confundida con el sueldo del policía: cuando nos dan un aumento, lo dan sobre el sueldo básico de policía, que es apenas 8.000 pesos”, contó a Infoeme un efectivo policial olavarriense involucrado en el reclamo, quien agregó que, más allá de lo que anunciaron Berni y Bianco, todavía “no hubo una respuesta oficial a nada de lo que se está pidiendo”.

Aparte del aumento salarial, el reclamo de los efectivos policiales se extiende hacia otras cuestiones, entre ellas que no haya represalias o sanciones para el personal que concurra a las convocatorias realizadas, un aumento a la hora compensación de recargo de servicio, pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma, provisión y mantenimiento de uniformes y equipo de trabajo, derecho a vivienda digna (acceso a planes de vivienda), la no obligatoriedad de la obra social Ioma, democratización de las fuerzas, derecho a sindicalización, móviles en condiciones para realizar sus servicio, capacitación y reentrenamiento permanente, asistencia psicológica y la finalización de represalias institucionales (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplina miento).

“Nosotros no tenemos un gremio en el cual apoyarnos, y al ser un servicio esencial, no es que podemos hacer paro como en cualquier trabajo, sería muy fácil para la policía decir 'Bueno, vamos a la comisaría y nadie sale a trabajar', pero ahí entrás en un problema legal", contó el efectivo policial entrevistado por este medio, quien recalcó que, al no contar con un gremio, “la única que queda es unirse como fuerza, se necesita la unión de muchos”.

Es por esta razón que, bajo el lema de “Por un sueldo digno. Todos juntos”, las manifestaciones policiales se están dando a lo largo de toda la provincia.

“El reclamo tuvo pegada. Creo que jamás se esperaron que iba a haber tanto apoyo. En la zona se unió Junín, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil… Hubo mucha adhesión”, remarcó el efectivo policial.