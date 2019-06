La semana política: el cierre de listas y el nuevo escenario en Olavarría

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Tras el caótico e intenso cierre de listas de este año, la política olavarriense se reacomodó y la campaña es un hecho: todo será pensado mirando al 11 de agosto próximo, donde se verá por primera vez dónde está parada cada fuerza. Galli, Aguilera, Eseverri, Almeida, Lara, Pérez. La carrera por la intendencia ya empezó.

No sin antes analizar el largo –y complejo- camino del cierre de listas. Hubo, como todo cierre, ganadores y perdedores. Heridos, y ambulancias que pasaron para rescatar a dirigentes. Incluso, listas que no se presentarán en las elecciones. De todos modos, de las seis listas, una ocupará el sillón de Álvaro Barros desde diciembre.

Más allá de dirigentes, acuerdos e integraciones, la gran sorpresa de este cierre fue el arribo a la política de la periodista Claudia Bilbao, quien estará en el segundo lugar de la lista que encabeza José Eseverri. Su incorporación, sumado a la cesión del primer lugar a José González Hueso, mostró una lista más vecinal, con menos problemas aunque (claro está) menos agrupaciones para generar acuerdos.

Eseverri busca graficar lo que se sospechaba durante los meses anteriores: vecinalismo. Tiene el gran inconveniente nacional (Lavagna no es de los candidatos que más miden, al menos por ahora) pero buscará disputar votos en los barrios con mayores votantes: San Vicente, Pueblo Nuevo, Mariano Moreno y Microcentro.

Tras la autocrítica discursiva en su lanzamiento en El Provincial, sonó a “resurgimiento” del espacio tras las derrotas de 2015 y 2017. Ahora, ¿irá a disputar mano a mano los votos con el intendente Galli? Por la configuración del voto, pareciera que sí. ¿Alcanzará para romper con lo nacional y meterse en la pelea? Pareciera, por ahora, que no.

Párrafo aparte para Liliana Schwindt. Disputando los lugares con pesos pesados como Graciela Camaño y Margarita Stolbizer, la olavarriense logró un lugar clave en la lista de legisladores nacionales, el tercero. Y casi, que podríamos decir que tiene un pie adentro del Congreso tras su periodo 2013-2017.

Situación distinta para Einar Iguerategui. El actual concejal, de dos mandatos seguidos, buscará dar el batacazo y meterse en la Cámara de Diputados de la Provincia. Necesitará un poco más de acompañamiento: en la Séptima Sección no hay grandes boletas que traccionen para cumplir el objetivo, y gran parte de su destino dependerá de José Eseverri. La campaña mostrará la oportunidad de que Olavarría tenga a Eseverri de intendente, a Iguerategui de diputado provincial, y Schwnidt de diputada nacional.

El intendente Galli tuvo un cierre intenso: las claves fueron la gestión y las alianzas, un tanto interpretativas pero con alianzas al fin. Dejó afuera a la cúpula del comité local, pero metió al menos tres radicales en la lista de concejales.

Se nota, también, que hay confianza: una semana antes del cierre, el propio jefe comunal le dijo a Infoeme que los candidatos podrían no asumir y mantenerse en el Ejecutivo. Y la lista final mostró esa tendencia.

Esta variable, la denominada “testimonial” no gustó para nada a Franco Cominotto y Francisco González, referentes del comité local. No alcanzó, ni siquiera, la intervención de Alex Campbell (mencionado como presidente de la Cámara de Diputados de Provincia si ganan la elección) y de Daniel Salvador, actual vicegobernador. Ofrecieron lugares que la UCR entendió como “arriesgado” asumir y prefirieron quedarse afuera.

En ese escenario, y ante el enojo de Salvador, la orden vino del propio vicegobernador. Finalmente, se rompió el bloque Cambiemos. Y lo que se configuraba como un rumor desde hace meses, se ratificó el jueves en el Concejo Deliberante. De a goteo, Galli tuvo pérdidas radicales: primero en 2016 con Araneo y Delía (hoy, en el eseverrismo). Ahora, con Lastape. Este portazo explica el motivo del ofrecimiento del lugar 7 y 5 de la lista: la falta de confianza.

A nivel seccional, la historia fue otra. Galli tuvo toda la intención de encabezar, pero había otros planes. Como tendencia, la gobernadora Vidal plagó de “vidalistas” las listas de todas las secciones. El famoso y mencionado Juan Carrara, se quedó con el primer lugar… ¿con influencia de Dalton Jáuregui? El acuerdo con la UCR, en tanto, ponía a Alejandra Lorden en el segundo lugar y la búsqueda de la renovación de su banca. Y cuando todo parecía allanado para el tercer lugar en diputados provinciales (Galli tenía un hombre como propuesta) apareció…Daniel Angelici.

El presidente de Boca, tras haber sido corrido de los armados nacionales, empezó a buscar lugares en las secciones. Y así como tuvo en 2015 a “Changui” Barragán, en 2019 apareció un dirigente que tomó protagonismo legislativo en el último tiempo: se trata de Daniel Lipovetsky, que en medio de una polémica fue vetado por el propio Mauricio Macri. Si bien las causas políticas fueron más fuertes, la versión oficial mostró que la férrea defensa del proyecto de Legalización del Aborto bastó para que el presidente le baje el pulgar.

En ese escenario, Galli estaba, otra vez, en desventaja. Y con su postura organicista, no se quejó y aceptó que Silvana Rosales (actual subsecretaria de Desarrollo Social) sea la cuarta precandidata provincial por Juntos por el Cambio. Y si, sonó a derrota, pero desde el Municipio prefirieron ser optimistas y militar para lograr que ingresen 4 diputados por la fuerza. Aunque, otra vez, el intendente tenga un revés en el armado.

Quien también tuvo días agitados fue Federico Aguilera. Tenía un gran desafío junto a César Valicenti: encontrar un armado que sintetice el trabajo con cerca de una veintena de agrupaciones políticas. Y, en juego, como mucho 15 o 16 lugares en las listas. Con protagonismo, claro, de 7, u 8.

“La lista está representada por la mayoría de los sectores” dijeron desde el espacio. Pero, como no hay lugar para todos, fue uno de los sectores con los heridos que más se mostraron públicamente, como sucedió con Adriana Capuano.

El principal cuestionamiento, en tanto, estuvo en la designación de Mercedes Landívar como primera precandidata a concejal. Acusación que rápidamente fue desactivada: desde el Frente de Mujeres de Unidad Ciudadana (ahora Frente de Todos) manifestaron el acompañamiento de más de 130 mujeres a la postulación de Landivar, quien es una militante “de la primera hora”, abogada que tuvo cargos como en el CAJ y que hizo méritos más allá de “ser la pareja de”. El tema prefirió cerrarse y desde el sector de Aguilera se buscará “pensar en las propuestas y mostrarle a los olavarrienses la ciudad que queremos”.

Otro resultado más que positivo tuvo el olavarriense César Valicenti, que encabezará diputados provinciales por segunda vez consecutiva y, de esta manera, tiene prácticamente asegurada su permanencia en la Cámara bonaerense en los próximos 4 años. ¿El detalle? De ingresar, será su último mandato consecutivo, dada las reelecciones limitadas.

Marisel Cides, en tanto, no estará en la carrera por la intendencia. La ex concejal quedó afuera por “falta de avales” y criticó en redes sociales la designación, que más allá del motivo tenía un claro objetivo: que no participe en internas. Se sumó a Adriana Capuano en el listado de heridas aunque la segunda… ¿tuvo “pasada de ambulancia” de otro sector?

De todos modos, el gran logro de Aguilera fue llegar a un acuerdo con el Frente Renovador: Eduardo Rodríguez trabaja en la campaña codo a codo y buscará que Inés Creimer sea concejal. Ocupa un lugar protagonista, el tercero. Ese motivante, para el massismo, es más que suficiente. El cierre seccional dejó a otro curioso herido, Ricardo Lissalde. El renovador que tenía casi asegurado su reelección en un acuerdo con Valicenti y Abarca, se quedó afuera por el cupo, dado que su lugar lo ocupará una mujer tigrense: Luciana Padulo.

De los protagonistas, el concejal de Unidad Ciudadana fue el único que no presentó públicamente la lista. Se prevé que esta semana haya un acto presentación y que la carrera por la intendencia tenga oficial comienzo. Será una carrera de poco más de un mes. Respirar y otra vez arrancar. Todavía no hay encuestas dado lo cercano del cierre, pero la semana que viene probablemente se conocerán los primeros números. Con actos, con posicionamientos y la reconfiguración del escenario local, seguimos.