Claudia Bilbao: “Sé que me están criticando, pero estoy orgullosa de la decisión que tomé”

Cuatro días pasaron del viernes, día en que por la mañana la periodista Claudia Bilbao – tras 29 años de profesión – anunciaba su candidatura para Concejal dentro de la lista de Consenso Federal, liderada por José Eseverri.

Tras el trajín de los primeros días, a los cuales definió como un “tsunami”, Bilbao dialogó en un mano a mano con Infoeme y explicó que la decisión se funda en que “después de tantos años sentí que necesitaba un cambio, hace 5 años ya veía que necesitaba hacer otra cosa, por eso comencé con la radio. Venía buscando ir saliendo del periodismo de a poco, con la Facultad, con la docencia” y agregó “en enero me comenzaron a llamar los que podían ser candidatos, para charlar y ver cómo veía la ciudad, qué cosas nos dice la gente, que creía que a la gente le falta, porque es un constante ida y vuelta entre el periodista y la sociedad, a través de los mensajes y las charlas”.

Siempre hablando en plural, señaló que a los espacios que la llamaron “les dije lo que pensaba, y dos de ellos me propusieron integrar sus listas si yo tenía ganas de hacer política”. Un espacio fue el que integra actualmente, el otro ¿Cambiemos? “No me esperaba una propuesta así, es la verdad, y un sector no me llenaba porque no voy por ahí, y el otro sí. Yo llego a este lugar desde el sentido común de querer hacer algo desde lo que me ha dejado el periodismo como experiencia” indicó.

Bilbao señaló que a partir de ahí comenzaron los encuentros con José Eseverri, los cuales “fueron muy cuidados porque yo no quería que mi nombre esté dando vueltas, porque no tenía la certeza de decir que sí” y detalló “yo fui sumamente crítica pero no de José, sino de las cosas que hizo mal, más que nada en el segundo mandato, y por la cual la gente no lo votó. Él ha hecho una autocrítica y me parece que está bueno tener una autocrítica para poder avanzar, en la política y en todos los ámbitos”.

Me dijo que estaba armando un espacio nuevo, con gente nueva de distintos sectores, que no tenía que ver con quienes lo acompañaron durante todos estos años. Lo encontré como algo bueno, porque me iba a poder identificar con gente común, que viene de lugares parecidos a los míos.

En relación a la definición de la candidatura, hizo hincapié en que “yo necesitaba quedarme con mi familia y mis tres hijos, por eso lo mantuvimos escondido. Estoy sintiéndome feliz, porque cuando tomas una decisión que te hace bien te sale así”.

Ya con la entrevista más inmersa en lo político y en los próximos meses de campaña, Bilbao comentó: “por lo que he hablado con José, se va a ir por una campaña fuertemente local, apuntando a que la gente vote nuestra lista, va a tener una mirada bien local, con propuestas locales. Tenemos equipos trabajando en salud, en infraestructura, en obra pública y en más áreas, pero en este caso se está tratando de dar transversalidad a todas las áreas”.

Bajo la consulta de sus intereses, la candidata a Concejal respondió: “a mí me interesaría trabajar en la primera infancia y en las chicas de 16 y 17 años, que parece que son noticia solo cuando no tienen un lugar donde ir a bailar, pero les pasan muchas otras cosas. También quiero trabajar por el medio ambiente, que Olavarría sea una ciudad pionera en la provincia. No solo en limpieza, porque limpia está, sino puertas adentro de cada una de las casas, haciéndonos cargo nosotros del tratamiento de los residuos”. “Me gustaría abordar el tema de la vejez, porque parece que los viejos le tienen que interesar solo a PAMI o ANSES y hay un montón de situaciones que las políticas no las alcanzan” agregó.

Estoy muy contenta por haber recibido llamados genuinos de amigos, conocidos, de gente que no conozco, como así también de políticos que en este caso estamos en veredas distintas, como yo también saludé a los candidatos de otros espacios.

Las campañas tienen una particularidad en las visitas y recorridas de los candidatos por los barrios y las viviendas, y si bien Bilbao toda su vida hizo periodismo de calle y tuvo contacto cercano con la gente “ayer fue la primera vez que entré a una casa en el marco de la política y el cariño de la gente es increíble. Te permite entrar desde otro lugar y tener un vínculo por fuera de la pantalla, enseguida la gente te cuenta las problemáticas que tiene, lo que había y hoy no hay, en donde hay que focalizar, las drogas, los chicos, y más. Hay para hacer miles de cosas”.

Ya llegando al final de la nota, y con miradas más allá de una posible banca a partir del 10 de diciembre, la candidata señaló que puede aportar al concejo: “diálogo, como también quiero construir puentes, no me voy a permitir apoyar proyectos solamente por mezquindades personales. Voy a pensar en la gente que tantas veces miré a los ojos y necesitan soluciones”.

Para cerrar, Bilbao expresó: “yo sé que me están criticando, pero estoy orgullosa de la decisión que tomé” y concluyó “me ayudó mucho que Lavagna también me gusta, no me va ni Macri ni el Kirchnerismo”.