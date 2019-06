“No vamos a estar acompañando la candidatura del Intendente”

Integrantes de la UCR Olavarría brindaron una conferencia de prensa luego del cierre de listas que dejó afuera a los referentes del comité de la nómina de precandidatos de “Juntos por el Cambio”. Resaltaron que hay afiliados radicales pero solo por “decisión personal”, es decir, “no representan a la comisión del radicalismo”.

La conferencia estuvo encabezada por el presidente del comité local Francisco González, y los dirigentes María José Laurenz y Gonzalo Dolagaray.

Durante el encuentro, González afirmó que no participarán de las elecciones “por primera vez desde el regreso a la democracia” y explicaron las razones por las cuales no lo harán: “hemos pedido la posibilidad de competir en una elección primaria pero no nos dieron esa posibilidad. Ante el pedido de nuestro partido de ver la posibilidad de integrar una lista con el actual Intendente pusimos la mejor predisposición pero no sucedió”.

Con dureza, señalaron que “esta comisión no tiene la intención de acompañar una lista que se arma a partir de candidaturas testimoniales”.

Denunciaron, también, que “es sabido que está integrada por mayoría de funcionarios que abiertamente se nos expresó que no iban a asumir posteriormente”, y que incluso “ya tenían firmada las licencias”.

“Nos parece sumamente antidemocrático y la UCR no puede avalar esto bajo ningún punto de vista”.

Tras ello, confirmaron que “la UCR no va a estar integrando la próxima lista y no va a acompañar tampoco la candidatura del actual Intendente”.

En términos de negociaciones, “la conversación fue un séptimo lugar que en realidad sería un tercero, porque como comenté se tomarían licencia el primero, el segundo, el cuarto y el quinto lugar. Entonces el séptimo pasaría a ser tercero”. Esta propuesta, para González, “no nos parece ético, es un engaño para el electorado. Es por eso que no lo podemos aceptar”.

También se aclaró que hay afiliados radicales en las listas, pero “los candidatos del radicalismo surgen de este grupo, de la conducción, de una discusión, de un debate donde se eligen. Y acá no hubo ninguna persona de ninguna lista que pueda llegar a presentarse como radical que surgió del debate y el consenso. Son aceptaciones a título personal”.

Gonzalo Dolagaray, en tanto, señaló que habrá “libertad de acción a que cada uno elija, en este caso a nivel local. A nivel provincial nosotros vamos a acompañar la vicegobernación de Salvador y la fórmula presidencial. Pero a nivel local va a estar abierto a que cada uno decida lo que quiera”.

A su vez, también criticó la gestión Galli: “No se habla hacia dónde se piensa la ciudad de Olavarría, qué tenemos para ofrecerle a los vecinos de Olavarría. Hablamos de nombres como si fueran solamente individuos y no hablamos de lo que queremos en conjunto”.

Con respecto a los dichos de Ernesto Cladera, histórico radical que actualmente es Secretario de Gobierno, Dolagaray admitió que “Ernesto es radical, formé parte de un bloque con él pero es funcionario a título personal, al igual que los otros integrantes de la lista. Están pura y exclusivamente a título personal. De hecho, ellos no asumieron nunca en la Comisión, y hace dos semanas se presentaron en el comité tratando de ocupar lugares que ya lo habían perdido” denunció.

María José Laurenz, otra de las oradoras de la conferencia, reforzó este tema al señalar que “las personas que están en la lista son afiliados de la UCR pero no surgieron de una discusión o del consenso de la comisión directiva del Partido o de una asamblea de afiliados. Están únicamente a título personal y en el caso de Ernesto, que nadie le va a cuestionar que sea radical, habla a título personal también”.

González también habló de Cladera: “Ernesto hace tiempo que no pertenece a la orgánica partidaria y es una expresión como la puede tener cualquier otro afiliado radical, alguno estará más contento con esta conformación otros estarán más enojados, como pasa también a nivel nacional o provincial”.

Laurenz, finalmente, indicó que el sector del radicalismo que está en la lista “no han venido en el último tiempo. En el presente año solo una vez para querer representar al Intendente en la lista de concejales, no para buscar políticas públicas que se puedan desenvolver en el Concejo Deliberante y demás”. Dolagaray ratificó: “de hecho vinieron y se sentaron pidiendo lugares directamente”.