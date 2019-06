Marisel Cides no será precandidata a Intendente

En la tarde de este jueves, la Junta Electoral Partidaria del Frente de Todos oficializó la nómina de precandidatos en el territorio provincial. Allí, se confirmó que Marisel Cides no podrá buscar la intendencia por el espacio peronista, dado que hubo “falta de avales”.

En una resolución publicada desde el Frente, indicaron que “muchas listas no tienen adhesiones suficientes en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 14.086, que otras tienen precandidatos que no cumplen con los requisitos de edad para el cargo que se postulan, o siendo candidatos a consejeros escolares son de nacionalidad extranjeros, o no cumplen con la cuota o secuencia de género establecidas en la ley 14.086 y su decreto reglamentario”.

Tras realizar las observaciones pertinentes en el listado aparece, Sección a Sección, qué dirigentes no cumplen con los requisitos y por tanto, no serán precandidatos.

Allí aparece la figura de Cides: en conjunto con un dirigente de 25 de Mayo y dos de Bolívar, la dirigente peronista no fue habilitada para ser precandidata dado que tenía “avales insuficientes”. Es decir, no logró las adhesiones necesarias para poder presentarse a las PASO.

De esta forma, la lista de Federico Aguilera será la única representante del Frente de Todos en Olavarría, y no habrá internas en ningún nivel en nuestra ciudad.