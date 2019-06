La dirigente del peronismo dialogó a solas con Infoeme tras el cierre de listas, y tuvo duras críticas al armado local y seccional del “Frente de Todos”. Si bien catalogó el cierre como “uno más” denunció que las principales candidaturas “son de La Cámpora”. “La lista, en este caso, fue orquestada y decidida por Máximo Kirchner. Faltó la mirada de una compañera mujer, claramente” dijo y señaló que en la Sección no hay precandidatas a Intendentas mujeres del espacio.

Adriana Capuano: “esa lista no me representa para nada”

En la semana del cierre de listas hay análisis de todo tipo: de los que valoran el resultado de los espacios, de heridos y otros tantos críticos de los armados. Entre tantas voces, quien tuvo duros conceptos fue la dirigente del peronismo Adriana Capuano, quien cargó contra el Frente de Todos no solo a nivel local, sino también a nivel Seccional.

Si bien admitió en el inicio que se trató de “un cierre más” a lo largo de la charla el intenso análisis demostró que no lo fue tanto. “Para los que hacemos política y militamos durante mucho tiempo sabemos que en un cierre podés quedar o no” dijo.

Sobre el armado del Frente de Todos, indicó que en ese punto “me empieza a hacer ruido”. “¿Qué queda como resultado? Una lista que va a contramano de lo que pregonó, estimuló y bregó nuestra ex presidenta que es dar un paso al costado, y darle el lugar a un moderado y crítico de su gestión como es Alberto Fernández”.

“En Olavarría vemos que el primer candidato de la Sección es Valicenti, de La Cámpora, el candidato a Intendente es Aguilera, de La Cámpora y la primera candidata a concejal es Mercedes Landívar, del mismo espacio y esposa de Valicenti, es una lista que no ofrece calidad electoral al olavarriense. Por lo menos no en consonancia con lo que se dice en nuestro espacio. Es clarísimo. Y se va a ver reflejado en el electorado”.

Y en este sentido, cargó contra la figura de Landivar, que si bien señaló que “es militante” y que “no me gusta hablar de las compañeras, porque en esto de defender la participación de la mujer en cualquier ámbito y espacio uno tiene que acompañar sobretodo porque al principio es un cambio cultural difícil y tenemos que estar espalda con espalda en estas cuestiones” el tema, en su visión, es que “ser ‘la esposa de’ responde a una vieja lógica que no es patrimonio de nuestro partido sino de todos los partidos políticos, que parte de un principio de “desigualdad de oportunidades”, estar al lado del que toma la decisión, que te lleva y te toma de la mano, a ser una militante de a pie, que la viene remando de hace mucho tiempo y no tiene la misma posibilidad y acceso".

No es la paridad que buscamos. Por eso nos basamos en el concepto de paridad sustantiva: la mujer toma sus propias decisiones o toma decisiones que favorecen a otras mujeres.

En su análisis, además, “la lista fue orquestada y decidida por Máximo Kirchner. Faltó la mirada de una compañera mujer, claramente”. Y en la Séptima Sección, además, "no hay ninguna mujer como precandidata a Intendenta del Frente de Todos. Nuestra Sección, de todas, ha rankeado más bajo. Hay que salir a decirlo, sino no vamos a cambiar ni mejorarlo nunca”.

Tras haber sido crítica a la Ley de “una y uno” dado que las decisiones de todos modos la iban a tomar hombres, Capuano expresó que en esta ocasión “teníamos esperanza de que no fuera así pero finalmente la lógica terminó siendo así, por lo menos en la mayoría de los casos. La lógica se repite en tanto y en cuanto el que toma la decisión sigue siendo un varón. En este caso, Máximo Kirchner. Y sumado esto de la participación de los familiares –esposa, hermana, hija de…- me parece que estamos un poquito lejos de llegar a esa paridad sustantiva”.

Con respecto a su futuro, la dirigente peronista confirmó que continuará en política “con la misma pasión y compromiso de siempre. Ese viejo dicho ‘persevera y triunfarás’ lo tengo grabado a fuego. Va a seguir dentro del mismo espacio. Yo voy a militar fuertemente para que Alberto Fernández sea nuestro presidente y Cristina sea nuestra vicepresidenta. Para que Axel sea nuestro gobernador y Verónica sea nuestra vicegobernadora. E incluso para que Massa también se incorpore en este Frente”.

Estoy convencida, lo hago con convicción. Creo que no se aguanta más la desesperanza del pueblo, no se aguantan más las medidas de ajuste. Es impresionante el golpe al cual se somete a toda la clase trabajadora, a los sectores vulnerables como los ancianos, los niños, los indicadores todos para atrás, entonces claramente mi objetivo es bien definido: Fernández-Fernández y Kicillof-Magario. Eso lo voy a militar desde el llano, desde donde me toque.

Confirmó, también que trabajarán junto a un grupo de dirigentes “en la construcción de un espacio propio que nos encuentre posicionados de otra forma dentro de dos años y dentro de cuatro años. Vamos a trabajar para ocupar el Municipio”.

Si bien admitió que “parece muy apresurado decirlo ahora pero si vamos en una construcción de otro tipo y que nos encuentre en otra situación. Olavarría es una ciudad grande, compleja, que tiene muchas ventajas ya sea desde su propio presupuesto que es envidiable, con un Parque Industrial promisorio, con una gran cantidad de empresas, microemprendedores. Recuerdo la frase de Helios Eseverri que decía Olavarría se distingue por ser un pueblo de hacedores. Lo que es llamativo es que Olavarría siendo una ciudad del trabajo no tenga hace 27 años un gobierno peronista”.

Estamos analizando el porqué de esta situación para que finalmente podamos tener el día de mañana un gobierno que sea peronista con toda esa mirada de la justicia social y de la independencia económica.

Todo, basado siempre en la plaza de Salud de Olavarría: “tiene ventajas muy importantes. La Facultad de Medicina le da una característica muy especial, superadora, que hay que tener instrumentos de gestión con gente muy preparada para sacarle el mejor rédito posible, vinculándolo por supuesto al Hospital pero por sobre todo a una política sanitaria integral”.