El olavarriense se quedó por segunda vez con la ultramaratón y fue acompañado por Rosana Luisetti y Carlos Belisle en el podio.



Una vez finalizado el recorrido, “Kenya” Ferreyra y Rosana Luisetti dialogaron con Infoeme.



“Fueron 9 horas casi 10 muy duras pero fue una gran despedida del año” comenzó diciendo el ganador para agregar luego: “mi plan era hacer menos de 9 horas y media, pero el recorrido estaba muy duro”.



El vencedor de la prueba con 9:55:40 se mostró conforme por el resultado final y feliz porque “volví al `ultra´ después de 4 años con el objetivo de correr en el 2020 el Spartathlon en Grecia y fue todo un desafío porque hace dos semanas corrí en Balcarce y nunca había hecho dos carreras en dos semanas”.



Para finalizar, el ganador de la edición 2018 de la “Unión de los Pueblos” agradeció a su equipo, a su familia e hijos – Bautista y Pedro- y a “papá que me pudo ver la primera vez que gané la Unión de los Pueblos y hoy me apoya desde otro lado”.



Por su parte, emocionada hasta las lágrimas, Rosana Luisetti declaró: “No esperaba llegar segunda, venía a hacer mi carrera, no me preocupe por nada sabía que tenía que venir a disfrutarla y tardar el tiempo que sea necesario”.



La reconocida maratonista comentó que recibió varios tips de “Kenya” “y los tomé tal cual me lo dijo, no me preocupé por nada”, “caminaba cuando tenía ganas, cuando tenía hambre o sed, o había barro, así que la re disfrute”.



“Fue mucha gente la que me alentó en esta idea de correr los 100 kilómetros, recién en esta semana empecé con mente positiva yo con que lo tenía que lograr y acá estoy pero no sé si voy a volver a correr otros 100”



Para finalizar agradeció “a mis hijos, mi marido, a mi kinesiólogo que me ayuda con mi problema del telón de aquiles y a todo el apoyo logístico que tuve”.