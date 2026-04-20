Magallane y Trumpio ganaron los 50K de la “Unión de los Pueblos” | Infoeme
Lunes 20 de Abril 2026 - 15:35hs
11°
Lunes 20 de Abril 2026 - 15:35hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  ultramaratón
 - 20 de Abril de 2026 | 12:23

Magallane y Trumpio ganaron los 50K de la “Unión de los Pueblos”

En la jornada del último domingo se corrió una nueva edición de la “Unión de los Pueblos” y a lo más alto del podio se subieron Ezequiel Magallane y Laura Trumpio. También se corrió en Postas.

La tradicional competencia de ultramaratón que se corre en la Ciudad con la organización de Los Coyotes y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría completó una nueva, y multitudinaria, edición.

 

La competencia que tuvo largada y llegada en Colonia San Miguel y recorrió lugares emblemáticos de las localidades, tuvo a 70 ultramaratonistas que completaron los 50 kilómetros.

 

El primero en completar las cuatro etapas fue Ezequiel Magallane y entre las Damas, la victoria fue para Laura Trumpio. Por otro lado, en el formato postas, la más veloz fue Sportia Team.

 

Los resultados:

Damas

1° Trumpio Laura con 4:26:22 

2° Orona Mariela con 4:34:56 

3° Lysek Romina con 4:35:29 

4° Galván Gisela

5° Urrutia Yanina

Caballeros:

1° Magallane Jonathan con 3:24:01 

2° Martin Lucas con 3:28:35 

3° Urquiza Martin Ignacio con 3:44:02 (Chivilcoy)

4° Cepeda Gabriel Oscar (Las Flores)

5° De Alesandre Edgar 

 

Postas:

Damas:

1° Treintañeras con 4:02:49

2° Foxitas con 4:08:21

3° Déjala Correr con 4:08:53

Caballeros:

1° Sportia Team con 3:05:29 

2° Team Conde con 3:06:10 

3° Los Coyotes De Felipe con 3:07:27 

Mixta:

1° A Todo Ritmo con 3:34:39

2° Los Inalcanzables con 3:38:40

3° Sin Vergüenza con 3:56:21

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME