Magallane y Trumpio ganaron los 50K de la “Unión de los Pueblos”

La tradicional competencia de ultramaratón que se corre en la Ciudad con la organización de Los Coyotes y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría completó una nueva, y multitudinaria, edición.
La competencia que tuvo largada y llegada en Colonia San Miguel y recorrió lugares emblemáticos de las localidades, tuvo a 70 ultramaratonistas que completaron los 50 kilómetros.
El primero en completar las cuatro etapas fue Ezequiel Magallane y entre las Damas, la victoria fue para Laura Trumpio. Por otro lado, en el formato postas, la más veloz fue Sportia Team.
Los resultados:
Damas
1° Trumpio Laura con 4:26:22
2° Orona Mariela con 4:34:56
3° Lysek Romina con 4:35:29
4° Galván Gisela
5° Urrutia Yanina
Caballeros:
1° Magallane Jonathan con 3:24:01
2° Martin Lucas con 3:28:35
3° Urquiza Martin Ignacio con 3:44:02 (Chivilcoy)
4° Cepeda Gabriel Oscar (Las Flores)
5° De Alesandre Edgar
Postas:
Damas:
1° Treintañeras con 4:02:49
2° Foxitas con 4:08:21
3° Déjala Correr con 4:08:53
Caballeros:
1° Sportia Team con 3:05:29
2° Team Conde con 3:06:10
3° Los Coyotes De Felipe con 3:07:27
Mixta:
1° A Todo Ritmo con 3:34:39
2° Los Inalcanzables con 3:38:40
3° Sin Vergüenza con 3:56:21