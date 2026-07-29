Sin elecciones en Coopelectric: se oficializó la única lista presentada

(Foto de archivo)

El Consejo de Administración de Coopelectric informó que resolvió oficializar la única lista presentada para participar del acto eleccionario de la Asamblea Electoral de Distrito Único que se había previsto para el 8 de agosto.

De esa manera se da cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Social. La oficialización de la “Lista Amarilla Conducción” dejó sin efecto el llamado a elecciones y consagró a los delegados propuestos.

De acuerdo a lo informado, el nuevo cuerpo de delegados tendrá la responsabilidad de representar a los asociados por el período de un año y asumirá su función en la 95º Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría. El mismo quedó conformado por 93 delegados titulares y 31 suplentes.

Delegados titulares:

Ignacio Pagano Couto, Oscar A. Angeletti, Jorge Rodríguez Setzes, Domingo Rafael Soraiz, Jorge Raúl Cataldi, Walter Bahl, Nicolás Marinangeli, Rubén A. Robledo, Pablo Luis Maccarini, José Daniel Maceo, José Luis Veyrand, Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría (Rep. Enrique Zelaya), Sociedad Rural de Olavarría (Rep. Anselmo Fioroni), Club Atlético Pueblo Nuevo (Rep. Sebastián Masson), Soc. de Fomento Mariano Moreno (Rep. Oscar Romanelli), Club Soc. y Deportivo Álvaro Barros (Re. Daniel Cerdera), Club Soc. y Deportivo La Amistad (Rep. Alberto Pianciola), Club Atlético Sierra Chica (Juan M. Billegas), Soc. de Fomento General San Martín de Barrio CECO (Rep. Gabriel Castro), Club Embajadores de Olavarría (Rep. Fernando Di Carlo), Club Social y Deportivo El Provincial (Rep. Héctor Martínez), Soc. de Fomento Colonia Hinojo (Rep. Norma Schwindt), Carlos Gabriel Portarrieu, Oscar Martiriano López, Asoc. Propietarios Barrio Jardín (Rep. Rodolfo Abraham), Analía Waimann, Viviana N. Castro Villafanez, María Andrea Rivas, José Martín Morán, María Celia Alem, Marisel Delia Cides, Augusto G. Hernando, César Cortina, Juan Ángel Flores, Blanca Inés Simón, Pedro Saúl Reyes, Hugo Alberto Fayanás, Jorge Amelio Sagardoy, Germán Aramburu, Amílcar Saúl Dirazar, Enrique Antonio García, Maximiliano Marson, Horacio Oscar Balbiani, Fernando Demarco, Omar Antonio Bonavetti, Iván Horacio Rodríguez, Guillermo Alejandro Siris, Jorge Salías, Bruno Bonavetti, Federico Antonio Cura, Vanesa Yanina Andreis, Sergio Gabriel Milesi, Gastón Alberto Destassi, Daniel Antonio Tomas, Leandro Lanceta, Omar Alberto Jouanny, Ricardo Aller Fernández, Ernesto Giménez, María Antonella Carrizo, Paula Mercedes Cataldi, Ernesto Oscar Vignau, Mario Eduardo Antista, Mariana Agazzi, Raúl Roberto Vidal, Roberto Alejandro Bollini, Juan Nicolás Roa, Marcos Bonavetti, Leonardo Osvaldo Wagner, Lisandro Falabella, Graciela Lupardo, Juan Pedro Culaizzo, Elizabeth Cooper, José Luis Melo, Víctor Pereiro, Arnaldo José Nonini, Daniel Armando Béttiga, Omar Agesta, Roberto Daniel Galotti, Edgardo Sequi, Eduardo Antonio Cura, Julio Sorsoli, Raúl Alfredo Pietrobono, Carolina Belén Planes, Ana María Mendía, Guillermo Raúl Fal, Anabella Soledad Cayón, Luis Coria, Gabriela Luján Ferraro, Ricardo Enrique Roth, Silvia Noemí Maibach, María Celia Larraburu, Osvaldo Bugliese y Leonardo Belgrano.

Delegados suplentes:

Lilian Pérez, Isabel Labrousse, Omar Bonsignore, Rubén Darío Pavone, Stella Maris Couto, Ernesto Ducuing, Luciana Morán, Jorge Arguindegui, Gisele Sagardoy, Lucas Osellame, Daniel Seguel, Gabriela Aguilar Caballero, Marcelo Daniel Tito, María Alejandra Cajen, Sebastián Ancarani, Roberto Caballero, Mario Daniel Fernández, Jorge Teófilo Salguero, José Luis Bibiloni, Mauricio Jorge Mayorano, Daniel Carlos Natale, Néstor Langiano, Asoc. de Bochas Ciudad de Olavarría (Rep. Juan Pablo Notararigo), Club Social y Deportivo Tres Hermanos (Rep. H. Vistalli), Luis Ángel Torres, Oscar Alberto Pérez, Pablo Rodríguez Páez, Anabella Mosutto, Marisa Larin, Aldo Adalberto Dirazar y Élida N. Saizar.