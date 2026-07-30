Propuestas para los últimos días de vacaciones de invierno

Culminan las vacaciones de invierno con variadas actividades para disfrute de toda la familia, coordinadas desde el Municipio de Olavarría en los distintos espacios culturales, museos y sitios de la ciudad y localidades.

Se trata de actividades pensadas para todas las edades, tanto para chicos y grandes, para disfrutar en familia o con amigos, que son totalmente gratuitas. Talleres, muestras, cine, teatro, danza, ciencia, y juegos que se desarrollarán en el Centro Cultural San José, Museo Dámaso Arce, Museo de las Ciencias, Bioparque “La Máxima”, Museo Hermanos Emiliozzi, Archivo Histórico, Casa del Bicentenario y Museos de los Pueblos.

A continuación, se detalla el cronograma propuesto para los distintos espacios, tanto en ciudad de Olavarría como en las localidades del Partido.

Olavarría

Viernes 31 de julio

Centro Cultural Municipal “San José”

14:00 a 17:00 horas, Patio: Tarde de talleres y juegos

Se realizarán talleres al aire libre para todo público acompañados de diferentes juegos tradicionales como la Búsqueda del Tesoro, Caramelos, Resuelve Problemas, entre otros.

15:00 a 18:30 horas, Sala 5: Teatro para toda la familia

Un espacio que propone un encuentro donde el juego y la imaginación se disponen como un acontecimiento teatral. Juegos teatrales para toda la familia. Cupo limitado (por orden de llegada). Coordinan las Prof. Flavia Salto y Victoria Reyes de la Escuela Municipal de Teatro.

20:30 horas, Auditorio: Ciclo de Cine “Terror Argentino en el San José” – Segunda Edición

Se proyectará la película Naturaleza Muerta (2013). Director: Gabriel Grieco. Cupos limitados.

Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría.

Museo Dámaso Arce

14:00 horas: Taller de Dibujo “Ilustrando la galaxia: La gran batalla”

La flota estelar y el universo diverso de aliens se enfrentan. A través del uso de técnicas de ilustración de historietas, los participantes realizarán su versión de la batalla, en formato de comic.

15:30 horas: Taller de Escultura “Donde habitan las formas: las primeras formas en arcilla”

Los participantes van a poder experimentar con un material maleable como es la arcilla, para crear pequeña esculturas, de busto, rostro y/o diferentes cuerpos.

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

14:00 a 17:00 horas: Pequeños Constructores

Espacio para la primera infancia (0 a 3 años) especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad, mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas: De los Boxes a la Pista

En este taller, los niños y niñas podrán diseñar y construir su propio personaje de carreras, creando una identidad única. A partir de diferentes piezas prediseñadas —cabezas, torsos, piernas y accesorios— cada participante podrá combinar elementos, personalizar detalles y dar vida a un piloto, copiloto o personaje de competición con características propias. Luego podrán agregar colores, números, insignias y otros elementos decorativos para completar su creación.

Museo de Ciencias – Polo Educativo y Recreativo La Máxima

14:30 a 15:30 y 16:00 a 17:00 horas, Laboratorio: aventuras entre hojas y colores.

El taller propone una experiencia de aprendizaje al aire libre donde los participantes exploran el mundo de las plantas a través de la observación, la experimentación y el análisis. Durante la actividad, se realiza una búsqueda de hojas para identificar sus formas y características.

Posteriormente se lleva a cabo una experiencia de cromatografía que permite descubrir los pigmentos fotosintéticos presentes en ellas.

Actividad destinada a niñas y niños de 7 a 12 años. Cupos limitados.

15:00 a 16:00 horas, Sala Varieté: Laboratorio creativo de juegos matemáticos

Se inicia armando los grupos teniendo en cuenta el criterio de rango etario y nivel de dificultad del juego. Se agrupan de la siguiente manera:

– Tangram: 5 a 7 años.

– Tatedrez: 8 y 9 años.

– Cinco mil: 9 y 10 años.

– Mankala: 11 y 12 años.

Una vez ordenados los grupos el equipo del museo procede a contar la historia detrás de algunos de esos juegos. Luego por mesa se procede a explicar a cada grupo las reglas de cada juego asignado y se les da tiempo para que experimente el juego. Cada grupo construye el juego asignado haciendo uso de diferentes recursos artísticos. La propuesta consiste en la construcción de juegos de ingenio por parte de los participantes que una vez terminado podrán llevarse a su casa.

Destinado a niños y niñas de 5 a 10 años. Cupos limitados.

14:00 a 16:30 horas, Sala Varieté: Postas autogestivas.

El objetivo es ofrecer un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Exposición permanente. Destinada a niños y niñas de 4 a 12 años. Cupos limitados.

Casa del Bicentenario

14:00 a 15:30 horas: Musicalidad en salsa y bachata – Parte 2

Clase abierta destinada a adolescentes y personas adultas. A cargo del profesor Mauricio Vega.

16:00 a 18:30 horas: Renacimiento (Rebirthing)

Consiste en una práctica de ejercicios de respiración y meditación, diseñados para limpiar el subconsciente, liberar traumas del pasado y eliminar patrones limitantes mentales y emocionales. De este modo se reduce el estrés cultivando la vitalidad y el equilibrio energético, para soltar emociones estancadas y vivir el presente con vitalidad y libertad. A cargo de la Prof. Mónica Rossi de la Escuela Municipal de Danzas.

Sábado 1° de agosto

Centro Cultural Municipal “San José”

14:00 a 17:00 horas, Patio: Jornada de perfeccionamiento

Actividad destinada a profesores de ajedrez. Al mismo tiempo se desarrollará un torneo para niños de escuelas y clubes. No requiere de inscripción previa. Coordina la Escuela Municipal de Ajedrez.

15:00 a 17:00 horas, Sala 5: Espacio diseñado para mujeres y disidencias de +18 años

A través de juegos teatrales, aprendemos a aliarnos con el imprevisto y a ver el error como una oportunidad para crear y disfrutar, a confiar en la creación colectiva, reconocerte con tu niñx interior, dejando que la risa, el juego y las compañeras te guíen.

Cupo limitado (por orden de llegada). Coordina la Prof. Clara Chirino, desde la Escuela Municipal de Teatro.

Casa del Bicentenario



– 15:00 horas: “Circo Tabú”

Show circense apto para todo público

Museo Dámaso Arce

14:00 horas: Taller de Dibujo “Ilustrando la galaxia: Los que festejan”

La batalla ha terminado, pero ¿Quiénes han sido los vencedores? ¿La flota estelar o los invasores? Los participantes del taller relatarán el final de la historia a través del dibujo y diferentes técnicas de ilustración, para conformar una pequeña muestra para los futuros concurrentes a la exhibición.

15:30 horas: Taller de Pintura “Lienzo expandido: Rostros en acción”

Cada participante realizará un retrato incorporando elementos que lo represente, como pueden ser sus gustos, sueños, animales, u otros.

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

14:00 a 17:00 horas: Pequeños Constructores

Espacio para la primera infancia (0 a 3 años) especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad, mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas: Obra de títeres: Ídolos en el tiempo

Incluye taller de construcción de títeres. Actividad para toda la familia.

Museo de Ciencias – Polo Educativo y Recreativo La Máxima

14:30 a 15:30 horas y 16:00 a 17:00 horas, Sala Varieté: Arte y juegos en la era de los dinos

Este taller invita a los niños a aprender sobre los dinosaurios argentinos, tanto terrestres como marinos, a través de propuestas lúdicas y creativas. Mediante juegos como el comecocos, el bingo temático y actividades de origami, los participantes irán descubriendo datos clave sobre estos fascinantes animales, como su alimentación, formas de reproducción, hábitats y características principales. A lo largo del encuentro, se promoverá la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje activo, combinando el juego con contenidos científicos adaptados a la edad, para acercar a los niños al mundo de la paleontología de manera divertida y significativa.

Destinatarios: 2 grupos. 5 y 6 años (1° taller) 7 a 10 años (2° taller). Cupos limitados.

14:30 a 15:30 y 16:00 a 17:00 horas, Laboratorio: Pequeñ@s geólog@s, los secretos de nuestras sierras

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento. La idea es dar un pequeño pantallazo de la geología y mineralogía local.

Destinado a niños y niñas de 10 a 15 años. Cupos limitados.

14:00 a 16:30 horas, Sala Varieté: Postas autogestivas.

El objetivo es ofrecer un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Exposición permanente. Destinada a niños y niñas de 4 a 12 años. Cupos limitados.

14:30 a 16:30 horas, Auditorio: Proyección de película “Caídos del mapa”

En un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen, dos robots construidos al mismo tiempo pero en entornos distintos Alex, con un aparente defecto de fabricación, y Bibi, criada bajo estrictas normas comparten una pasión: el fútbol. A pesar de los obstáculos, la prohibición y las diferencias, se unirán junto a un grupo de robots divertidos y valientes para participar en un campeonato infantil. Una historia sobre amistad, perseverancia y la fuerza de perseguir los sueños.

Bioparque – Polo Educativo y Recreativo La Máxima

14:00 a 17:00 horas: Granja para todos

Descripción del taller: El taller ofrece a chicos y grandes la oportunidad de interactuar con animales de granja, aprender sobre su cuidado y conocer aspectos del mundo rural y el medio ambiente. El objetivo es promover el aprendizaje a través del contacto directo, fomentando el respeto y el cuidado de la naturaleza.

Domingo 2 de agosto

Centro Cultural Municipal “San José”

15:00 horas: “Elvira e Hilacha”

Show de circo, magia y malabares para toda la familia.



Museo Dámaso Arce

14:00 horas: Taller de Escultura “Donde habitan las formas: imaginación geométrica”

Los participantes podrán experimentar con estructuras blandas, de papel, y geométricas para realizar instalaciones en el espacio.

15:30 horas: Taller de Grabado “La gran matriz”.

Un taller vivo de experimentación gráfica colectiva. A partir de una selección de matrices preexistentes, listas para usar, combinar, rodillos, tinta, papel y una prensa plana para hacer estampas, los participantes experimentarán la técnica del grabado.

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

14:00 a 17:00 horas: “Ludoteca viajera”

Propuesta itinerante que recorre las localidades del Partido de Olavarría llevando espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas

Museo de las Ciencias – Polo Educativo y Recreativo La Máxima

14:30 a 15:30 horas y 16:00 a 17:00 horas, Sala Varieté: Arte y juegos en la era de los dinos

Este taller invita a los niños a aprender sobre los dinosaurios argentinos, tanto terrestres como marinos, a través de propuestas lúdicas y creativas. Mediante juegos como el comecocos, el bingo temático y actividades de origami, los participantes irán descubriendo datos clave sobre estos fascinantes animales, como su alimentación, formas de reproducción, hábitats y características principales. A lo largo del encuentro, se promoverá la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje activo, combinando el juego con contenidos científicos adaptados a la edad, para acercar a los niños al mundo de la paleontología de manera divertida y significativa.

Destinatarios: 2 grupos. 5 y 6 años (1° taller) 7 a 10 años (2° taller). Cupos limitados.

14:30 a 15:30 y 16:00 a 17:00 horas, Laboratorio: Pequeñ@s geólog@s, los secretos de nuestras sierras

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento. La idea es dar un pequeño pantallazo de la geología y mineralogía local.

Destinado a niños y niñas de 10 a 15 años. Cupos limitados.

14:00 a 16:30 horas, Sala Varieté: Postas autogestivas.

El objetivo es ofrecer un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Exposición permanente. Destinada a niños y niñas de 4 a 12 años. Cupos limitados.

14:30 a 16:30 horas, Auditorio: Proyección de “Rodencia y el diente de la princesa”

En el reino de Rodencia, el torpe aprendiz de mago Edam y la valiente ratoncita Brie emprenden un épico viaje junto a los guerreros del reino para derrotar al malvado hechicero Rotex y salvar su hogar. Una aventura llena de magia, valentía y amistad.

Bioparque – Polo Educativo y Recreativo La Máxima

14:00 a 17:00 horas: “Hongos para todos”

El Reino Fungi desempeña un papel crucial en los ecosistemas del planeta, influyendo incluso en la vida humana. Desde los hongos descomponedores que reciclan nutrientes vitales para el suelo, las levaduras que fermentan alimentos, hasta los esporomas comestibles que nos nutren, su diversidad y funciones son asombrosas. También existen hongos patógenos y especies venenosas que representan un riesgo si no son identificadas correctamente. Este taller propone explorar ese mundo complejo, desmitificando creencias populares y destacando su importancia biológica, ecológica y cultural.

Casa del bicentenario

16:00 a 18:00 horas: clase abierta de danzas folclóricas

Se invita a disfrutar y pasar un buen momento, bailando nuestras danzas argentinas. A cargo de la Prof. Ana M. Paladini. Actividad abierta a la comunidad.

LOCALIDADES

Viernes 31 de julio

Centro Cultural Municipal Hinojo

14:00 a 17:00 horas: “Ludoteca viajera”

Propuesta itinerante que recorrerá las localidades del Partido de Olavarría llevando espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

Museo Hogar Loma Negra

14:00 a 17:00 horas: La Fábrica de las Ideas Brillantes

Un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas: El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas: La Escuela desde adentro

Se realizarán tres muestras simultáneas con los trabajos de los talleres de adultos, infantiles y adolescentes. Sumaremos espacios para contar la dinámica de enseñanza en cada caso, mostrando materiales, bibliografía y procesos de trabajo.

A cargo de docentes:

Taller infantil: Prof. Elizabeth Taraborrelli.

Taller adolescentes: Prof. Martin Othasegui.

Taller adultos: Santiago Rey y Daniel Fitte (Coordinador).



Sábado 1° de agosto

Museo Hogar Loma Negra

14:00 horas: Proyección de “Robotia, la película”

En un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen, dos robots construidos al mismo tiempo pero en entornos distintos Alex, con un aparente defecto de fabricación, y Bibi, criada bajo estrictas normas comparten una pasión: el fútbol. A pesar de los obstáculos, la prohibición y las diferencias, se unirán junto a un grupo de robots divertidos y valientes para participar en un campeonato infantil. Una historia sobre amistad, perseverancia y la fuerza de perseguir los sueños.

16:00 horas: La Fábrica de las Ideas Brillantes

Un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

“Detectives sobre rieles”

Taller de búsqueda en el Museo.

Museo Alemanes del Volga “Ariel Chiérico” Colonia Hinojo

“El Museo en juego”: postas de desafíos para toda la familia.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo Miguel Stoessel Müller de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas: “El Museo en juego”: postas de desafíos para toda la familia.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo de la Piedra Emma Occhi de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas: “El museo en juego”: postas de desafíos para toda la familia.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Domingo 2 de agosto

Museo Hogar Loma Negra

14:00 a 17:00 horas: La Fábrica de las Ideas Brillantes

Un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo Alemanes del Volga “Ariel Chierico” Colonia Hinojo

“El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia”.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo Miguel Stoessel Müller de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas: “El Museo en juego”: postas de desafíos para toda la familia.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo de la Piedra Emma Occhi de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas: “El Museo en juego”: postas de desafíos para toda la familia.

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.