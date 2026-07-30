Alcoholizado colisionó contra una rotonda y un cantero

En el inicio de la madrugada de este jueves un siniestro vial se registró en la rotonda del Reloj Cu Cú, en el cruce de las avenidas Pringles y Pueyrredón. Un conductor alcoholizado perdió el control del rodado y finalizó contra un cantero ubicado frente a un local comercial, que precisamente fue construido para actuar como una suerte de contención ante este tipo de eventos.

La secuencia fue registrada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, en un seguimiento que permitió seguir los movimientos del joven que guiaba el vehículo marca Volkswagen, quien logró mover el rodado y conducirlo hasta la esquina opuesta, donde lo dejó estacionado para poder ver las consecuencias del impacto.

La novedad fue comunicada de inmediato a móviles de Protección Ciudadana. Personal que realizaba recorridas preventivas por el sector arribó al lugar e identificó al conductor y llevó adelante las tareas de rigor.

Se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un dosaje de alcohol en sangre de 2.43 g/l, vale recordar que en todo el territorio bonaerense rige la ley de alcohol cero al volante.

Además, se constató que circulaba sin licencia de conducir y que el rodado no tenía VTV vigente, por lo que se llevó a cabo además la retención del Volkswagen, que fue trasladado al Corralón Municipal. Las actuaciones labradas fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.