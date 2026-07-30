Selecciones de la LFO jugaron en Ayacucho y se preparan para el debut

Cada vez falta menos para el comienzo del Torneo de Selecciones 2026 y los planteles que coordina Dardo Seibel jugaron sus últimos amistosos en Ayacucho.

Luego de su experiencia ante Lanús, las Selecciones de LFO viajaron a Ayacucho para jugar los últimos amistosos antes del debut ante la Liga Tresarroyense de Fútbol.

Los representantes del fútbol olavarriense iniciaron la jornada con victoria en Sub13 por 2 a 0 y luego, en Sub15 replicaron resultado ante combinados que también participarán del certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana, pero integrarán otra Zona.

Las Selecciones de Olavarría debutarán como local el venidero miércoles en las dos categorías.