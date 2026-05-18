Héctor Grunewald corrió 12 horas en General Pico

Héctor Grunewald volvió a ser protagonista de una carrera de larga distancia y fue uno de los casi 100 atletas que le dio marco a la 1° edición de la de la Ultramaratón General Pico.

La competencia organizada por la Asociación Argentina de Ultradistancia que reunió a corredores en distintas modalidades de resistencia, en 6, 12 y 24 horas contó con el atleta radicado en Olavarría como protagonista de las 12 horas.

Grunewald completó 66 giros al circuito de 1 kilómetro dispuesto por la organización en una jornada donde las bajas temperaturas fueron las protagonistas secundarias y logró consagrarse como el mejor de su categoría.