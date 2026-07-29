La denuncia del vocero y los alumnos extranjeros en Olavarría

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a montarse este martes en uno de los caballitos de batalla del gobierno libertario que encabeza Javier Milei al referirse en su comparecencia de este martes a la “excesiva” matrícula de estudiantes extranjeros en las universidades argentinas.

Habló en particular de la carrera de medicina de la UBA y hasta se animó a dar un número. Afirmó que el 39% de los cursantes provienen de otros países.

Paradoja de un Gobierno que por un lado ataca a la matrícula de estudiantes de otras nacionalidades en las universidades públicas mientras busca desesperadamente los votos entre la oposición dialoguista para que el 6 de agosto se apruebe la eliminación de las limitaciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El dato del vocero presidencial fue desmentido de inmediato por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien reveló que los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina y el 2,5% del total de los más de 70.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad en 2026.

En este ida y vuelta de tiros al pichón y números concretos, los decanos de las tres carreras que se cursan en Olavarría también echaron luz sobre la cuestión.

El doctor Gustavo Otegui, titular de la Facultad de Ciencias de la Salud con sede en Olavarría sostuvo que “claramente 40% del total de los alumnos de la universidad no son extranjeros”.

Luego se refirió a la situación particular de las carreras de Ciencias Médicas en las casas de altos estudios del país. “La mayor parte de los estudiantes extranjeros están en Medicina, no en todas las carreras de Ciencias Médicas y la razón es básicamente que, en sus lugares de origen, por ejemplo en Brasil o Colombia, hay exámenes de ingreso muy rigurosos, con cupos, con vacantes y el costo de estudiar es muy alto” dijo.

“Las cifras dadas a conocer por el vocero presidencial son equívocas o falsas” acotó el Dr. Otegui.

Otro que salió al paso de las aseveraciones de Ravier fue el doctor Gustavo Flensborg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales: “El número de estudiantes extranjeros es insignificante, no llega al 1%”.

Sus palabras las avalan los datos del portal de “Transparencia educativa” de la Unicen. De una población de casi 4000 nuevos estudiantes sólo 4 provienen de otros países: uno de Chile, Ecuador, Estados Unidos y Perú.

“Siempre estamos hablando de las carreras de grado, que son las que la Universidad ofrece de manera gratuita, sin cupo y no aranceladas. Después sí tenemos posgrados, como maestrías o doctorados, que en general cuentan con mucha más representación de extranjeros, pero en todos los casos tienen una renta. No estaría dentro de lo que se refiere el vocero presidencial” explicó.

La decana de la Facultad de Ingeniería, ingeniera María Peralta, expresó que “nosotros tenemos aproximadamente 5 estudiantes por año que vienen a hacer intercambio. Alguna actividad puntual, no hemos tenido alumnos que vienen a matricularse en toda una carrera”.

“Por ejemplo, en este segundo cuatrimestre vamos a recibir a cuatro franceses, hemos tenido algunos venezolanos, brasileños, pero son estudiantes de intercambio, no estudiantes que vienen a cursar las carreras enteras” amplió.

Las aseveraciones de Ravier se contradicen con los datos estadísticos y además van a contramano de uno de los párrafos más profundos escritos en el preámbulo de la Constitución Nacional, que da cabida a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” y no pregunta para qué.