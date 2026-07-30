No hubo acuerdo entre clubes y árbitros y la Primera División no arranca

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la postergación del inicio del certamen "Juan Domingo Marinangeli" debido a que el Colegio de Árbitros de Olavarría y los clubes no llegaron a un acuerdo económico para el segundo semestre.

Este jueves quedó confirmado, por la Liga de Fútbol de Olavarría que la competencia de Primera División y Sub21 no comenzará este domingo, tal como se había programado inicialmente.

Luego de que no prosperaran las varias negociaciones entre el Colegio de Árbitros y los clubes por los honorarios, se definió postergar la primera el inicio de la temporada para el fútbol local.

Fuente: prensa LFO