Basquetbolista del "Bata" convocada al Campus Regional de Desarrollo 

Basquetbolista olavarriense dirá presente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo luego de que fuera convocada a un Campus Regional de Desarrollo U15 Femenino que la Confederación Argentina de Básquet.

Del 1 al 9 de agosto, Pilar García Maroa volverá a decir presente en un Campus de la CAB y será su segunda convocatoria consecutiva.

La convocatoria reúne a 35 jugadoras nacidas entre 2011 y 2013 provenientes de las regiones Centro y Sur del país, con el objetivo de continuar ampliando el seguimiento de deportistas con proyección nacional y fortalecer el trabajo de formación que la entidad reguladora del básquet argentino desarrolla en sus categorías de base.

La jugadora del Club Estudiantes será una de las representantes de la Federación Bonaerense en esta importante concentración que estará guiada por el staff de entrenadores de la Selección Argentina en sus categorías formativas.

El campus busca potenciar el crecimiento individual de cada jugadora e incorporar metodologías y conceptos de juego propios del programa de desarrollo impulsado por la CAB.

Semanas atrás había sido una de las jugadoras elegidas para participar del Campus del Plan de Desarrollo Federal realizado en Mar del Plata, donde compartió entrenamientos junto a más de 60 jóvenes basquetbolistas de distintas regiones del país.

Fuente: prensa CAE