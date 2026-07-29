De la intensa niebla a las lluvias severas

El invierno bonaerense vuelve a imponer su ley de monotonía gris. Tras algunos momentos de sol y postales primaverales, Olavarría vuelve a transitar una semana de alta humedad, visibilidad reducida y cielos encapotados.

La semana de cierre de julio se ve marcada por una dinámica en dos tiempos muy definidos, un inicio opaco e inestable, con mañanas de intensa neblina, una breve ventana de respiro seco el jueves y la antesala de un evento meteorológico de magnitud entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

En la mañana de este miércoles salió el sol en Olavarría y trajo algo de alivio frente a tanta humedad.

Este “paréntesis luminoso” podría repetirse el jueves llegando al mediodía, y otorgará un par de horas para realizar actividades al aire libre y aprovechar uno de los últimos días de las vacaciones de invierno.

Desde el viernes: tormentas y riesgo de precipitaciones abundantes

El cambio de tiempo responderá al avance un gran sistema bien definido de baja presión desde el Océano Pacífico, comenzando a impactar desde el próximo jueves 30 la alta cordillera de Cuyo y de la Patagonia con nevadas y fuertes vientos, así como también lluvias y nevadas generalizadas en sectores llanos del centro y norte patagónico.

En la franja central de la Argentina se establecerá el jueves una intensa circulación de aire del norte, inyectando humedad y elevando la inestabilidad de manera marcada. A nivel superficial, se sentirá como un día ventoso y bien templado, con nubosidad variable, típico de primavera.

A lo largo del viernes 31 se estará desarrollando la etapa madura de la ciclogénesis, con la formación de un centro de bajas presiones en superficie al este de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un evento meteorológico que es firme candidato para posicionarse como el de mayor impacto en el último tiempo en la región núcleo de Argentina.

En este contexto, en el Municipio se desarrolló una reunión esta semana con integrantes del Comité Operativo de Emergencia (COE) y presentó un informe elaborado por la Dirección de Defensa Civil sobre la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles impactos en la provincia de Buenos Aires.

La presentación estuvo a cargo del director de Defensa Civil de Olavarría, Lic. Adrián Guevara, quien expuso la información técnica recibida recientemente durante una reunión convocada por la Dirección Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, de la que participaron alrededor de 400 referentes de Defensa Civil y jefes de cuerpos de Bomberos Voluntarios de distintos municipios bonaerenses.

En ese encuentro provincial, el director provincial de Riesgo y Emergencia, meteorólogo Daniel Anaya, desarrolló una exposición sobre los fenómenos El Niño y La Niña, el estado actual y el pronóstico de la Oscilación del Sur, los posibles impactos sobre el territorio nacional y la provincia de Buenos Aires, así como la interacción de estos fenómenos con otras oscilaciones climáticas de escala global y los escenarios esperados para los próximos meses.