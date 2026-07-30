Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en cadena nacional

El presidente Javier Milei presentó esta noche en cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.

Milei estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martin Menem (titular de la Cámara Baja).

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, planteó el jefe de Estado al comienzo de su discurso.

“La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935. Desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que iba a ser diferente porque la política monetaria estaría ligada a criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, sumó.

“A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos", puntualizó.

Acto seguido, el presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.

En segundo lugar, “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. “El señoreaje, que toma la forma de la compra de títulos del Estado, constituye una falsificación de dinero que está tipificada en el Código Penal”, subrayó.

“Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores”, enumeró Milei instantes después.

En anteúltimo lugar, el presidente adelanto: “Se restringe el pago de dividendos derivados de la prestación de servicios de liquidez. Estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a las variaciones en el precio de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible".

Y cerró: “También se eliminarán otros mecanismos y la denominada estafa de las letras intransferibles”.

Concluida la delimitación inicial del proyecto, el jefe de Estado reforzó: “Esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó al respecto.