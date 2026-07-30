Otro festejo para Chingotto y Galán en Sudáfrica

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvieron a presentarse en la pista central del complejo en la capital sudafricana que eligió Premier Pádel y sumaron una nueva victoria.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Javier Garrido y Lucas Bergamini y siguen haciéndose fuertes a más de 1300 metros de altura en el continente africano. Fue por 6/3 y 7/5 en 1 hora y 26 minutos de juego.

La “Chingalán” enfrentará en la instancia de Cuartos de Final y nuevamente en el escenario principal de Pretoria a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo que derrotaron a Jerónimo González y Lucas Campagnolo.