El circo de los barrios para los barrios

Vacaciones de invierno y el encanto de siempre por el circo se potencia entre los más pequeños.

Por lo general son compañías arribadas de otras ciudades, la mayoría seducen por su nombre en la tradición circense, instalan sus carpas y sus casas rodantes en amplios espacios verdes -cuanto más cerca de las avenidas mejor-, las camionetas con potentes altoparlantes salen a recorrer los barrios para anunciar su llegada, promotores que regalan las primeras entradas en los espacios públicos.

Este es otro caso… Es un circo de olavarrienses para los olavarrienses, con su espectáculo itinerante hasta el año pasado, que se instaló la primera semana del receso invernal en el extremo norte de la Ciudad (la Sociedad de Fomento Roca Merlo) y la segunda al otro lado (el SUM del Club Estrella de Villa Floresta).

“Estamos en el tercer Festival de Circo de Vacaciones de Invierno, organizado por la Productora EPA” contó Facundo Pereiro en una charla que se desarrolló en el centro de la pista, dentro del ambientado salón del Club Estrella de Villa Floresta, donde algunos minutos antes habían actuado artistas y niños invitados.

Primero fue en Roca Merlo, luego en el lado este de las vías, la propuesta ofrece dos funciones, las primeras a las 15 y las segundas a las 17. “La particularidad de este año es que estamos sólo en dos espacios, mientras las ediciones uno y dos las hicimos itinerantes. Decidimos estar fijo porque la producción que preparamos para esta temporada invitaba a que no nos movamos de un lugar” contó.

“El año pasado rotamos por los barrios. Estuvimos en el Barrio Luján, estuvimos por ‘la vaca’ en la avenida Ituzaingó y en otros lugares, pero nos pasaba que teníamos un día de armado y desarmado, entonces optamos por dos espacios. No quisimos romper con lo lindo que tiene el circo, que es su itinerancia, que se mueve, que se acerca a la gente y nosotros creemos que el circo tiene que ir a los barrios” remarcó.

“Buscamos dos salones grandes, porque necesitábamos espacio y principalmente techo alto, porque la estructura para los aéreos mide 5 metros y elegimos dos puntas, primero en el barrio del Colegio Nacional y esta segunda semana en la zona de Ferro, podríamos decir” acotó.

La productora la conforman cuatro personas: además de Facundo, Ezequiel Schwab, Maribel Avalos y Pierina Marinangeli, con 17 artistas en escena que se reparten en las funciones, ninguna igual a las otras. Y los mismos artistas cuando salen de las luces son los encargados de atender la cantina.

“Algunos de nosotros hace entre seis y siete años que hacemos circo y nos pasaba que al llegar las vacaciones de invierno salían muchos shows y a veces estábamos el mismo día, a la misma hora. Entonces nos preguntamos ‘por qué no nos organizamos y hacemos un festival en el que podamos trabajar todos’. Somos compañías separadas: está Circo Tabú, Hilacha, está el Payaso Elvira y después muchos artistas independientes que tenemos nuestros shows y cuando llegan los inviernos juntamos fuerzas para armar un circo” resumió.

Tienen un origen callejero, con muchas horas de trabajar en los semáforos, viajes, formaciones en convenciones de circos en países limítrofes, donde han tomado talleres con los más grandes artistas de la movida.

La oferta circense de estas vacaciones se concentra en las proezas -grandes malabares-, el humor y la magia. El espectáculo del pasado lunes ofreció magia en el turno de las 15 y de las 17 variedades, con malabarismo, payasos, magia y acrobacias aéreas con trapecistas, telas, liras.

“Somos 14 personas de Olavarría y este es el primer año que invitamos gente de afuera: vino Geruncio desde la Capital, la payasa Intensa de Coronel Pringles y este miércoles nos visitará el payaso Cirilo Champiñón de Azul. O sea que hay mucho artista de circo de Olavarría. Acá están los que tienen su show y los que tienen un número y se suman al varieté” comentó Facundo.

Los más pequeños no son sólo espectadores de esta oferta circense, sino protagonistas: “En el espectáculo de magia suben cinco o seis chicos y con los payasos también, porque los payasos son los que más rompen la cuarta pared. En todas las funciones tenemos un payaso y un aéreo, para tocar todos lenguajes cuando llega el varieté, entonces siempre hay alguien que está pasando al escenario”.

La respuesta del público está a la altura de las expectativas. “Nos está acompañando increíblemente la gente; estamos muy contentos. Todos los días tenemos que pensar dónde más podemos agregar sillas porque se acerca mucha gente, aunque no queremos quedarnos sin espacio porque lo importante es que todos puedan disfrutar del espectáculo, por eso también es a la gorra” contó.

“Tenemos una estructura increíble, una puesta de luces magnífica. Nosotros sugerimos que sean 10 mil pesos por persona, pero la idea es que si hoy no tenés puedas venir igual. Vienen familias con cinco o seis personas que nos agradecen que lo podamos seguir haciendo ‘a la gorra’. Tranquilamente podríamos cobrar una entrada, pero eso implicaría que mucha gente se tenga que quedar afuera y eso ya pasa con los grandes circos”, planteó Facundo.

“Estamos todos apostando a que nos vaya muy bien en las funciones. Este circo, que es olavarriense, te dice ‘el agua caliente para el mate es gratis’, una cantina a precios muy accesibles y el espectáculo es a la gorra porque sabemos que si hoy tenés los 10 mil pesos lo vas a poner en la gorra y si no los tenés vas a poder ver igual un show de calidad, con acceso a la cultura de todos modos” confió.

El cierre será este viernes, con un espectáculo sorpresa, que como tal Facundo no quiso dar detalles, además de los sorteos en vivo, uno de ellos muy particular.

“Antes de empezar el festival empezamos con uno para solventar los gastos y vamos a sortear que el ganador pueda contar cuatro personas, los que formamos parte de la productora, pueda actuar en su evento. El que gana nos dice ‘che, mi cumpleaños es en diciembre’. No pasa nada, te lo ganaste y allá vamos a ir a hacerte la recepción en tu cumpleaños, con fuego, con acrobacias o con luces. Eso después lo vemos” anunció Facundo.

¿Y después de estas vacaciones de invierno qué?

Como el show debe continuar, cada uno seguirá con su espectáculo en algún punto de la Provincia que los convoque, en jardines o escuelas, hasta las vacaciones de invierno de 2027, cuando la arena del circo olavarriense vuelva a juntarlos en los barrios de Olavarría.