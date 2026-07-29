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Robaron en un corralón y los vieron por las cámaras

El caso se registró en la madrugada de este miércoles y fue detectado desde el Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio. Retuvieron a dos jóvenes de 22 y 25 años.

 

En las últimas horas se logró frustrar un robo en un corralón de materiales gracias a las acciones de prevención y seguridad que se desarrolla desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

 

 

A través del sistema de videovigilancia, operadores del COM lograron detectar el momento en que un individuo ingresó al predio ubicado sobre avenida Nicolás Avellaneda entre Amparo Castro y Aguilar, trepando uno de los paredones laterales.

 

 

La continuidad de la secuencia permitió registrar cómo logró extraer del lugar barras de hierro e incluso cómo un segundo individuo, cómplice del ilícito, se incorporó para facilitar la huida con los elementos robados.

 

 

La situación fue comunicada de inmediato a personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas preventivas en el sector. Gracias al rápido arribo se logró interceptar a las personas involucradas, dos jóvenes de 22 y 25 años respectivamente, y recuperar la totalidad de los materiales sustraídos.

 

 

Se instruyen actuaciones por “hurto Infraganti agravado por escalamiento”, con la intervención de la fiscalía en turno, la UFI N° 4.

 

 

 

 

 

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