Ciudad de Olavarría está listo para el debut en el Regional Amateur

Club Ciudad de Olavarría se prepara para debutar en el certamen de ascenso organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol y en la previa, realizó su presentación en sociedad.

En la Liga de Fútbol de Olavarría y con gran marco de público, el último campeón del fútbol olavarriense presentó la indumentaria para iniciar su participación en el Torneo Regional Amateur Femenino.

“Hacemos un gran esfuerzo para que Olavarría tenga un representante en una competencia federal y estamos agradecidos del apoyo que recibimos de la Liga, de las familias y de los empresarios” fueron las palabras de César Saldaín en la presentación de la conferencia que contó con una veintena de jugadoras, el cuerpo técnico y Pablo Palahy.

El vicepresidente liguista, en primera instancia se contentó por la presencia y aseguró que “el fútbol femenino está creciendo mucho”.

Enrique De la Vega, DT del equipo que representará a Olavarría aseguró que “las chicas le van tomando el gustito a jugar este tipo de competencias, pero sabemos que no es fácil arrancar con el formato de Play-Off”.

“Tenemos dificultades, pero en estos años al frente del equipo notamos avances muy grandes y uno es que hemos logrado que entiendan que esto es Primera División”, aseguró el entrenador sobre el compromiso de sus futbolistas de cara a este tipo de competencias.

“Ojalá que Olavarría tenga pronto un representante en las categorías de AFA porque puede competir”

Por último, Luz Attadía -en nombre del equipo- aseguró que “estamos muy motivadas” y Milena Martín sentenció: “Ojalá podamos llegar a jugar la Final del Torneo Regional Amateur”.

El debut del representante olavarriense será el venidero sábado desde las 14:00 ante Estudiantes de Pehuajó en condición de visitante y siete días más tarde, se jugará la revancha.