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 - 27 de Julio de 2026 | 18:14

Ultramaratón: Formosa homenajeó a Grunewald y hubo locales

La Ultramaratón Formosa Copa Argentina homenajeó, el pasado fin de semana, a Héctor Grunewald y en la carrera hubo podios para los representantes locales.

Foto: Gobierno Formosa // Instagram

En Formosa tuvo lugar la 8° edición de la Ultramaratón que llevó el nombre de “Héctor Agustín Grunewald”, destacado atleta representante de Olavarría y hubo locales en la distinción.

 

 

La carrera en honor a Grunewald -único atleta +80 con ranking mundial en la modalidad de ultra distancia-, que dijo presente en la modalidad 24 horas y fue el ganador de su categoría, reunió a más de 300 corredores en inmediaciones del Paseo Costanero.

 

Los más de 300 atletas participantes pertenecieron a 16 provincias y cuatro países diferentes y en lo que respecta a la actuación olavarriense, además de Grunewald que logró completar 104 kilómetros, estuvieron presentes los hermanos Jonathan Navarro y Lucas Martín que también se subieron al podio.

 

 

Navarro, también corrió durante 24 horas con 166.4 kilómetros y finalizó segundo en su categoría de 35 a 39 años y 11° en la general, mientras que Martín fue 2° en la general de 3 horas con 40.3 kilómetros.

 

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