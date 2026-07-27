Ultramaratón: Formosa homenajeó a Grunewald y hubo locales

En Formosa tuvo lugar la 8° edición de la Ultramaratón que llevó el nombre de “Héctor Agustín Grunewald”, destacado atleta representante de Olavarría y hubo locales en la distinción.

La carrera en honor a Grunewald -único atleta +80 con ranking mundial en la modalidad de ultra distancia-, que dijo presente en la modalidad 24 horas y fue el ganador de su categoría, reunió a más de 300 corredores en inmediaciones del Paseo Costanero.

Los más de 300 atletas participantes pertenecieron a 16 provincias y cuatro países diferentes y en lo que respecta a la actuación olavarriense, además de Grunewald que logró completar 104 kilómetros, estuvieron presentes los hermanos Jonathan Navarro y Lucas Martín que también se subieron al podio.

Navarro, también corrió durante 24 horas con 166.4 kilómetros y finalizó segundo en su categoría de 35 a 39 años y 11° en la general, mientras que Martín fue 2° en la general de 3 horas con 40.3 kilómetros.