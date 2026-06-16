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 - 16 de Junio de 2026 | 21:29

Teo Gamondi volvió a ganar una fecha del Torneo AJPP

Teo Gamondi logró consagrarse campeón nuevamente en una nueva fecha del Calendario de AJPP que se completó en Córdoba.

Foto: Prensa AJPP

La Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel completó una nueva fecha del calendario en Morteros y fue con consagración para Teo Gamondi.

 

Teo Gamondi junto al marplatense Luca Cortese se quedaron con el triunfo en el AJPP 2000 puntos y significó el segundo título de la temporada para el deportista olavarriense.

 

Gamondi y Cortese completaron una destacada actuación en Morteros, donde vencieron en la Final a Joaquín Páez y Parisi por 6/1 y 6/1.

 

Previamente, la pareja debutó en Dieciseisavos de Final con triunfo ante Alzugaray y Ramírez, en Octavos se impuso a Marchesani y Corso y en Cuartos venció a Cervera y Mandrile. Por último, en Semifinales, Gamondi y Cortese festejaron ante Vivas Machado y Achettta por 6/2 y 7/6.

 

El próximo objetivo del olavarriense estará puesto nuevamente en el plano internacional. Gamondi disputará el FIP Bronze Iquique, en Chile, entre el 22 y el 28 de junio, torneo que marcará su vuelta al circuito FIP. 

 

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