Teo Gamondi volvió a ganar una fecha del Torneo AJPP

La Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel completó una nueva fecha del calendario en Morteros y fue con consagración para Teo Gamondi.

Teo Gamondi junto al marplatense Luca Cortese se quedaron con el triunfo en el AJPP 2000 puntos y significó el segundo título de la temporada para el deportista olavarriense.

Gamondi y Cortese completaron una destacada actuación en Morteros, donde vencieron en la Final a Joaquín Páez y Parisi por 6/1 y 6/1.

Previamente, la pareja debutó en Dieciseisavos de Final con triunfo ante Alzugaray y Ramírez, en Octavos se impuso a Marchesani y Corso y en Cuartos venció a Cervera y Mandrile. Por último, en Semifinales, Gamondi y Cortese festejaron ante Vivas Machado y Achettta por 6/2 y 7/6.

El próximo objetivo del olavarriense estará puesto nuevamente en el plano internacional. Gamondi disputará el FIP Bronze Iquique, en Chile, entre el 22 y el 28 de junio, torneo que marcará su vuelta al circuito FIP.