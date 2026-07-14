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Martes 14 de Julio 2026 - 23:57hs
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Olavarría
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 - 14 de Julio de 2026 | 22:19

La fecha de la Liga Nacional de Menores con destacada actuación local

Deportistas olavarrienses se presentaron en una nueva fecha de la Liga Nacional de Menores y lograron resultados sobresalientes.

Tres jugadoras olavarrienses dijeron presentes en Córdoba donde se completó la 5° fecha de la Liga Nacional de Menores y fue con destacados resultados.

 

Uno de los resultados destacados del fin de semana fue el de Mía Irazábal que, junto a Ampao Dalmasso, jugaron la Final de Sub16 y cedieron ante Zoe Benítez y Martina Marcel por doble 6/4.

 

También en Sub16 participó Jazmín Dos Santos que cayó en Semifinales. La olavarriense compartió pista con Letizia López.

 

Dos Santos, se lució en Sub18 junto a Martina Marcel llegando a la Final donde cedieron ante Zoe Benítez y Azul Llorenz en un partido para el infarto. Fue derrota 6/7, 7/6 y 6/4.

 

 

Por último, Sara Irazábal con sus jóvenes 11 años, completó sus presentaciones en Sub12 donde llegó hasta Semifinales y en Sub14 que llegó hasta Cuartos de Final.

 

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