La fecha de la Liga Nacional de Menores con destacada actuación local

Tres jugadoras olavarrienses dijeron presentes en Córdoba donde se completó la 5° fecha de la Liga Nacional de Menores y fue con destacados resultados.

Uno de los resultados destacados del fin de semana fue el de Mía Irazábal que, junto a Ampao Dalmasso, jugaron la Final de Sub16 y cedieron ante Zoe Benítez y Martina Marcel por doble 6/4.

También en Sub16 participó Jazmín Dos Santos que cayó en Semifinales. La olavarriense compartió pista con Letizia López.

Dos Santos, se lució en Sub18 junto a Martina Marcel llegando a la Final donde cedieron ante Zoe Benítez y Azul Llorenz en un partido para el infarto. Fue derrota 6/7, 7/6 y 6/4.

Por último, Sara Irazábal con sus jóvenes 11 años, completó sus presentaciones en Sub12 donde llegó hasta Semifinales y en Sub14 que llegó hasta Cuartos de Final.