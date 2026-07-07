AJPP Damas: Jazmín Dos Santos, en el Top30 del ranking

Jazmín Dos Santos se ubica en el Top30 del ranking nacional de la AJPP que se prepara para cerrar el primer semestre de la temporada.

En La Plata se completará la 8° fecha del circuito nacional el venidero fin de semana y mientras Jazmín Dos Santos se prepara para una nueva fecha de la Liga de Menores, se conoció el ranking oficial para la categoría femenina.

Dos Santos con sus jóvenes 15 años ocupa el 29° lugar de la tabla de posiciones con 1568.75 puntos. Daniela Banchero con 15425 es la líder.