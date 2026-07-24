Dos Santos jugará la América Pádel Cup con la Selección Argentina

Jazmín Dos Santos fue confirmada como parte de la Selección Argentina que participará en Colombia de los Cuartos de Final de la América Pádel Cup.

Del 28 al 30 de agosto, en Barranquilla, la Selección Argentina se enfrentará a Colombia en las categorías Sub18 Femenina, Sub18 Masculina, Absoluta Femenina y Absoluta Masculina en lo que serán los Cuartos de Final de la America Padel Cup.

En el equipo nacional, según confirmó la Asociación de Pádel de Argentina, la olavarriense Jazmín Dos Santos integrará el equipo Sub18 femenino junto a Victoria Vilchez y Antonella D’Angelo para enfrentar a la selección “cafetera” durante los primeros dos días del enfrentamiento.