Vóley: actividad en el “Mini”, el “Macro” y en Lobos

El pasado sábado, en Estudiantes hubo actividad organizada por la Asociación Olavarriense de Vóley y representantes del "Bataraz" viajaron a un encuentro.

En dos escenarios (Mini y Macro) se disputaron dos nuevos encuentros destinados al Minivóley y a las Promocionales Sub15 y Sub18.

En el caso del Minivóley, comenzaron 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3 en una jornada que comenzó a las 10 y se estiró hasta las 13:00 y las Promocionales contaron con muchísimos equipos que jugaron tres partidos para comenzar sus fogueos “oficiales”.

Por otro lado, el equipo Master de Estudiantes, estuvo durante los dos días del fin de semana compitiendo en Lobos en un Torneo de Maxi Vóley. Disputaron un total de cuatro partidos.

Las jugadoras participantes fueron: Silvina Cornado, Lucrecia Cuello, Celeste Esnal, Paula López, Catalina Loza, Luciana Farra, Maricruz Machado, Daniela Maldonado y Antonela Zurman. DT: Lorena Moreau.

Fuente: Prensa CAE