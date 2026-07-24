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Amistoso de lujo para la Primera del “Chaira”: jugará vs Argentina

El primer equipo de vóley de Racing jugará un partido amistoso frente a la Selección Argentina U17.

El equipo de Primera División de Racing jugará un amistoso con la Selección Argentina U17 en la tarde del próximo sábado.

 

El venidero sábado, desde las 19:00, el vóley “Chaira” jugará un amistoso de lujo ante el plantel nacional que se prepara para el Mundial que se realizará en Qatar del 19 al 29 de agosto. Será en el Polideportivo Gabriel Atilio Solis.

 

El cotejo servirá a ambas formaciones para afianzar su juego de cara a lo que viene en las próximas semanas. La “Albiceleste” en el Pool C de la cita mundialista donde enfrentará a Algeria, Pakistán y Puerto Rico y el “Chaira”, la Li.Pro.Bo donde se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

 

El “Chaira” que viajará a Benito Juárez con jugadores locales y dos refuerzos aportados por el entrenador internacional Rodrigo Martínez Granados, volverá a presentarse en el cuarto y último weekend del torneo fiscalizado por la Federación Bonaerense de Vóley los días 22 y 23 de agosto.

 

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