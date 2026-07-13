Vóley: presencia olavarriense en las Selecciones de Provincia

Las Selecciones Bonaerenses siguen adelante con las preparaciones para las competencias nacionales y en las últimas horas, deportistas olavarrienses completaron diferentes citaciones.

La Selección Bonaerense Sub18 participó de partidos amistosos en la ciudad de Choele Choel y una de las representantes fue Ema Liberatti, jugadora de Racing.

La representante “Chaira”, única libero participante de la convocatoria, formó parte de ambos planteles que conformaron Héctor Gallardo y Manuel López y participó de todos los amistosos y partidos que sirvieron como inauguración del nuevo Polideportivo de Choele Choel, en el aniversario de la ciudad.

Por otro lado, Anita Correge y Emma Mapis fueron convocadas para integrar la Selección Bonaerense Sub14, que representará a la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Argentino de Selecciones, certamen organizado y fiscalizado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), que se disputará del 25 al 29 de agosto en la provincia de Chaco.

Las jugadoras de Estudiantes serán las únicas representantes de la Asociación Olavarriense de Vóley en el equipo que entrena a las órdenes de Brenda Irurzun.

Antes de viajar a Chaco, la Selección Bonaerense Sub14 llevará adelante dos concentraciones de entrenamiento, la primera en Coronel Vidal entre el 17 y el 19 de julio y luego del 22 al 24 de agosto para luego ser parte del Campeonato Argentino.

Fuente: Prensa RAC // Prensa CAE