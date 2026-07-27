Vóley: Racing sumó una valiosa experiencia ante la Selección

El equipo de vóleibol de Racing enfrentó al seleccionado argentino masculino Sub17 en la noche del pasado sábado.

Alrededor de un centenar de personas dijeron presentes en el primero de los amistosos de la Selección Argentina Sub17 que se prepara para el Campeonato del Mundo de Qatar.

El “Chaira” que contó con Braian Mac Gaw, Joan Barrio, Marcelo Dicésare, Renzo Cobos, Valentín Carpinetti y Franco Miserantino, Juan Domina, Joaquín Vigo, Agustín Lamique, Julián Waimann, Lautaro Longhini y los líberos Agustín Aguirre y Guido Rodríguez, aprovechó la oportunidad para medirse ante una formación de jerarquía y mejorar de cara a lo que será el último Weekend de la Liga Provincial Bonaerense.

Pedro Pérez y Enzo López, integrantes del Colegio de Árbitros de la Asociación Olavarriense de Vóleibol fueron los árbitros del amistoso.

El resultado, anecdótico, fue 25/19, 25/15, 25/16, 25/19 y 18/16 para la Selección Argentina en lo que significó el regreso de un representativo olavarriense a cotejos de mayor jerarquía.