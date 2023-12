Olavarriense en las Finales Argentinas: Pereyra fue campeón

Trebejistas olavarrienses estuvieron presentes en Mar del Plata donde se jugaron los Campeonatos Argentinos Amateur en sus categorías Sub 2300, Sub 2000, Sub 1700 y Sub 1400.

La competencia estuvo organizada por la Federación Argentina de Ajedrez y la Federación Marplatense de Ajedrez y se jugó bajo la modalidad de sistema suizo a seis rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.

En esta oportunidad se hicieron presentes 134 jugadores, en su mayoría de diversos puntos del país.

El evento resultó un éxito para los actuales campeón y subcampeón de Olavarría, quienes deben disputar la corona local, ya que Horacio Pereyra se consagró Campeón Argentino Sub 2300, mientras que Augusto Araña finalizó 3° en la categoría Sub 2000.