Gabriel Iglesias preside el nuevo Círculo de Ajedrez

El Círculo de Ajedrez de Olavarría, que ya encontraba organizando los torneos locales, oficializó su afiliación a la Federación Argentina de Ajedrez y su Comisión Directiva.

Gabriel Iglesias es el nuevo presidente del Círculo de Ajedrez de Olavarría que se encargará de regular la actividad local.

Iglesias está acompañado por Darío Giménez como Secretario y entre las principales acciones, se destacó la afiliación a la F.A.D.A. para poder regular las competencias que tendrán como próxima, la realización del Torneo Oficial de Primera Categoría.

Fuente: Prensa C.A.O.