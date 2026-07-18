Gabriel Iglesias preside el nuevo Círculo de Ajedrez | Infoeme
Sabado 18 de Julio 2026 - 14:32hs
14°
Sabado 18 de Julio 2026 - 14:32hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ajedrez
 - 18 de Julio de 2026 | 13:47

Gabriel Iglesias preside el nuevo Círculo de Ajedrez

Finalmente se oficializó la creación del Círculo de Ajedrez de Olavarría, la nueva entidad reguladora local.

El Círculo de Ajedrez de Olavarría, que ya encontraba organizando los torneos locales, oficializó su afiliación a la Federación Argentina de Ajedrez y su Comisión Directiva.

 

Gabriel Iglesias es el nuevo presidente del Círculo de Ajedrez de Olavarría que se encargará de regular la actividad local.

 

Iglesias está acompañado por Darío Giménez como Secretario y entre las principales acciones, se destacó la afiliación a la F.A.D.A. para poder regular las competencias que tendrán como próxima, la realización del Torneo Oficial de Primera Categoría.

 

Fuente: Prensa C.A.O.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME