La historia de la militante desaparecida en Chile que fue hallada ahora en Miramar

Durante 52 años, el Estado chileno sostuvo que Bernarda Vera Contardo había sido asesinada por la dictadura de Augusto Pinochet. Su nombre aparecía entre los detenidos desaparecidos y su familia la lloró como una víctima más del terrorismo de Estado. La verdad, sin embargo, estaba a poco más de 450 kilómetros de Mar del Plata: vivía en Miramar.

Pero la historia tuvo un giro tan inesperado como extraordinario. La mujer, que hoy tiene 80 años, estaba viva. Vivía desde hacía años en Miramar, a menos de 50 kilómetros de Mar del Plata, donde fue localizada en 2025 en el marco del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Estado chileno. Este lunes, un examen de ADN terminó de despejar cualquier duda: la Justicia confirmó científicamente que la mujer encontrada en Argentina es, efectivamente, Bernarda Rosalba Vera Contardo.

El Poder Judicial de Chile informó que el análisis genético, realizado a partir de muestras aportadas por familiares conservadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal, arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.

La noticia cierra uno de los casos más singulares vinculados con las desapariciones ocurridas durante la dictadura. Durante décadas, Vera Contardo fue considerada una víctima más de la represión ilegal instaurada tras el derrocamiento de Salvador Allende.

Cuando desapareció tenía apenas 27 años. Era maestra en la escuela de Puerto Fuy, en el sur de Chile, y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Según reconstruyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, había sido detenida en octubre de 1973 luego de ser acusada de participar en un ataque contra un retén policial en Neltume.

El mismo informe sostenía que existían antecedentes para presumir que había sido ejecutada en el puente Villarrica, sobre el río Toltén, junto a otros detenidos. Esa hipótesis fue la que durante más de cinco décadas sostuvo oficialmente el Estado chileno.

Sin embargo, la realidad era otra. Su familia había perdido contacto con ella durante los días previos al golpe de Estado y nunca volvió a saber de su paradero. Con el paso de los años, su nombre quedó incorporado al registro de detenidos desaparecidos y se transformó en uno de los miles de casos aún sin resolver.

El misterio comenzó a desmoronarse en septiembre de 2025, cuando investigadores que trabajaban para el Plan Nacional de Búsqueda lograron ubicar a una mujer que vivía en Miramar y cuya identidad coincidía con la de Bernarda Vera Contardo.

El hallazgo generó un fuerte impacto en Chile, aunque todavía faltaba la prueba científica que confirmara que se trataba de la misma persona.

Ese resultado llegó ahora y reescribe por completo una historia que parecía tener un final conocido.

El caso también abre nuevos interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a Vera Contardo a abandonar Chile, radicarse en Argentina y permanecer durante décadas alejada de su familia y de cualquier registro oficial que permitiera conocer su destino.

La dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, dejó más de 40.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, presos políticos y personas torturadas. Más de 3.200 personas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, según cifras oficiales. En ese contexto, la historia de Bernarda Vera Contardo aparece como una excepción tan inesperada como única: la de una mujer cuyo nombre fue sinónimo de desaparición durante medio siglo y que, finalmente, fue encontrada con vida en una ciudad de la costa bonaerense.

(con información de La Capital)