Ajedrez: finalizó el Torneo Oficial de Segunda y Ponce fue campeón

Martín Ponce se consagró campeón del Torneo Oficial de Segunda Categoría que organizó el Círculo de Ajedrez de Olavarría.

En instalaciones del Club Social se completó la competencia que marcó la continuidad del calendario y fue con la consagración de Ponce que sumó 6 puntos en 7 rondas y logró el ascenso a Primera Categoría.

También jugarán en Primera, Miqueas Etchegaray, Paola Nievas y Jesica Biarlo tras destacarse en el certamen que reunió a 13 trebejistas.

La competencia definió además los descensos a Tercera para la próxima temporada para Alan Pedreira, Juan Manuel Rodríguez, Eduardo Costilla y Maximiliano Cavalleri.