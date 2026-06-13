Ajedrez: finalizó el Torneo Oficial de Segunda y Ponce fue campeón | Infoeme
Sabado 13 de Junio 2026 - 18:58hs
Sabado 13 de Junio 2026 - 18:58hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Ajedrez
 - 13 de Junio de 2026 | 16:51

Ajedrez: finalizó el Torneo Oficial de Segunda y Ponce fue campeón

En el transcurso de la semana se completaron las 7 rondas del Torneo Oficial de Segunda y fue con Martín Ponce como campeón.

Martín Ponce se consagró campeón del Torneo Oficial de Segunda Categoría que organizó el Círculo de Ajedrez de Olavarría.

 

En instalaciones del Club Social se completó la competencia que marcó la continuidad del calendario y fue con la consagración de Ponce que sumó 6 puntos en 7 rondas y logró el ascenso a Primera Categoría.

 

También jugarán en Primera, Miqueas Etchegaray, Paola Nievas y Jesica Biarlo tras destacarse en el certamen que reunió a 13 trebejistas.

 

La competencia definió además los descensos a Tercera para la próxima temporada para Alan Pedreira, Juan Manuel Rodríguez, Eduardo Costilla y Maximiliano Cavalleri.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME