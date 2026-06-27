Ajedrez: nueva fecha del Prix Infantil Mar y Sierras

La competencia provincial completó la 3° fecha en instalaciones del Club Cesuar y hubo presencia de trebejistas de Olavarría.

Un centenar de trebejistas de Azul, Olavarría, Pigüé, Tandil, Rauch, Bolívar, Laprida y Ayacucho le dieron marco a una nueva fecha del Prix Infantil Mar y Sierras.

En instalaciones del Club Cesuar hubo partidas de Sub8, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Libre y Sénior.

Las principales posiciones:

Sub8: 1° Lorenzo Kreder (Pigüé), con 6 puntos; 2° Poulsen Vicco (Rauch), con 3,5 puntos; 3° Francisco Bartolomeo Salas (Azul), con 3 puntos

Sub10: 1° Martina Rossi (Azul), con 6 puntos sobre 7 posibles, 2° Gerónimo Maceiras (Tandil), con 5 puntos; 3° Juan Ignacio Castañeiras (Olavarría), con 5 puntos; 6° y mejor dama: Sahira Verón (Azul), con 5 puntos.

Sub12: 1° Agustín Barbosa (Azul), con 7 puntos sobre 7 posibles; 2° Bautista Arouxet (Olavarría), con 6 puntos; 3° Gino Caverlotti (Bolívar), con 5 puntos.

Sub14: 1° Dante Marziotti (Azul), con 4,5 puntos sobre 7 posibles; 2° Bernardita Lencina (Olavarría), con 4,5 puntos; 3° Simón Borelli (Azul), con 4 puntos.

Sub16: 1° Felipe Aciar (Rauch), con 5 puntos sobre 7 posibles; 2° Nicolás Gorga (Azul), con 4,5 puntos.

Libres: 1° Albino Bianchi (Tandil), con 6 puntos sobre 7 posibles; 2° Alan Pedreira (Olavarría), con 5 puntos; 3° Gonzalo Varzilio (Azul), con 5 puntos. Mejor dama: Jesica Biarlo (Olavarría).

Sénior: 1° Gustavo Godoy (Azul), con 5 puntos; 2° Hugo Ferrari (Tandil), con 4 puntos; 3° Néstor Bertucci (Tandil), con 4 puntos.