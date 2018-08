Aportantes truchos: el HCD expuso sobre el tema

Era uno de los temas de la jornada, con un doble proyecto que se trató en conjunto. Con algunas ausencias, la oposición no logró reunir los votos necesarios y el tema aportantes truchos no tendrá incidencia deliberativa.

Las propuestas fueron presentadas por Unidad Ciudadana, que pedían información acerca de los aportantes locales. Pero las miradas se posaban en Alejandro Gregorini: el edil oficialista figuraba en la nómina de aportantes con una cifra que, hasta habría admitido, sería más alta de la que realmente aportó.

Y habló en la sesión.

“Me alegra que Unidad Ciudadana hable de transparencia. El tema del financiamiento de campañas viene de hace muchos años” y recordó, incluso, el triple crimen de General Rodríguez. También recordó lo que sucedió este jueves, con la declaración del ex funcionario Abal Medina sobre dinero negro en las campañas. “Hagan algo, si no hacen algo van a ir en cana” chicaneó.

Con respecto al tema, Gregorini dijo que la gran pregunta era “cuánto aportó o no aportó Gregorini” haciendo referencia a sí mismo, para luego desconocer parcialmente el hecho: “No lo sé, no lo recuerdo, llevo mis números personales pero no recuerdo esa cifra”. Y, agregó, que “si alguien hizo una picardía, tendrá que pagar”.

Repasó que la investigación está en marcha, la información es pública y que por eso “no vamos a acompañar”.

Tras ello vino otra discusión, en este caso con Federico Aguilera: “es una picardía de 40 millones de pesos” atacó al edil oficialista, y reconoció que “en Olavarría hay personas que públicamente y en la Justicia dijeron que no aportaron”.

“Ahora hay concejales de Cambiemos que justo se olvidaron de lo que aportaron” dijo.

“Cambiemos debería acompañar esta propuesta. Si no hicieron nada. Si es una denuncia del kirchnerismo” finalizó.

Con ironía, y tras señalar que es una denuncia más que contundente, Germán Aramburu se dirigió a Gregorini y le dijo que “con todo respeto, concejal Gregorini, usted jamás pondría ese dinero”. Esto generó algunas risas y, lo que dejó más en claro, es que la cifra no coincide con lo sucedido por el año 2015.

Aprovechando las ausencias de Einar Iguerategui, Emilio Vitale y Marcelo Latorre, el proyecto fue rechazado por mayoría de concejales de Cambiemos.