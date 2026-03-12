El Concejo Deliberante abrió el debate por la regulación de geriátricos

La tragedia ocurrida este verano en la residencia de larga estadía “La Sabiduría” y las dudas que siempre giran en torno de las habilitaciones de estos ámbitos ocuparon un espacio central en la primera sesión del Concejo Deliberante de 2026, realizada este jueves en el CEMO.

Los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron pedidos de informes para conocer detalles sobre el funcionamiento del servicio de telemedicina en las localidades y sobre la situación de la residencia para adultos mayores “La Sabiduría”, escenario de un trágico incendio que provocó la muerte de siete personas y decena de heridos.

El pedido dio lugar a un amplio debate entre los concejales sobre la seguridad y regulación de los geriátricos en la provincia de Buenos Aires.

La concejal Guillermina Amespil, integrante del bloque Juntos por Olavarría, recordó la gravedad del hecho: “Fue una noche bastante tensa. Es un siniestro muy lamentable y podría haber sido mucho peor”.

Amespil subrayó que la regularización de los geriátricos sigue siendo un problema de la provincia de Buenos Aires y destacó la importancia de que la comunidad y las autoridades asuman responsabilidades.

“Es un llamado a trabajar. Lo que sea que se tenga que hacer. Es un paso de madurez que nos hagamos cargo” sostuvo. Asimismo, solicitó información sobre las inspecciones, documentación, medidas preventivas y asistencia a las familias afectadas.

Por su parte, Marcelo Petehs, concejal del bloque Por Más Libertad, coincidió con la concejal del PRO y destacó la persistencia del problema: “Hace 30 años que venimos con esto. El 90% de este tipo de residencias no está habilitado en la Provincia. Necesitamos una regulación municipal para prevenir daños en caso de siniestros”.

Además, indicó que están trabajando en un Proyecto de Ordenanza. “Lo vamos a presentar con todos los bloques, necesitamos una regulación municipal”.

En tanto la concejal del bloque Fuerza Patria, Natalia Álvarez enfatizó que la tragedia invita a la reflexión. “Esta residencia no tenía habilitación y no es un tema nuevo” indicó y recordó que nueve meses antes de la tragedia se puso en marcha un programa municipal para acompañar a los geriátricos, aunque las inspecciones y habilitaciones dependen de la provincia.

En ese sentido, señaló que actualmente hay 45 hogares no habilitados que alojan alrededor de 500 adultos mayores y que, desde el programa, se busca asesorar a los establecimientos y clausurar preventivamente si no cumplen con la normativa.

“Pasó fiscalización sanitaria por todos los hogares de larga estadía, en muchos de esos se pidió regularizar situaciones y desde el programa se acompaña para que esto se acomode. De no cumplir se hace una clausura preventiva y en un siguiente paso es una clausura”, explicó.

Además, aseguró que “se acompañan a los hogares que se sancionan y se los asesora para que cumplan con lo que se pidió desde la Provincia”.

Álvarez también contó que una vez otorgada la habilitación provincial el Municipio tiene concurrencia de responsabilidad.

Lucía Palacios, también de Fuerza Patria valoró la continuidad del programa, pero cuestionó que los pedidos de informe sean la única medida: “Acá hay que trabajar, ese programa sigue vigente. Pero no vengan a decir que durante 8 años hicieron algo porque no hay nada escrito”.

“Ocho años de gestión y que la solución sea un pedido de informe me queda liviano. Silvana Rosales, preocupada por los adultos mayores, me cuesta creerlo” cerró.

También en el debate tomó la palabra Guillermo Lascano del bloque La Libertad Avanza, quien adelantó que presentarán un proyecto de ordenanza que aporte soluciones concretas, intentando que la iniciativa no se politice y que los proyectos actuales puedan complementarse con los programas municipales existentes.

Por último, Adela Casamayor, de Por Más Libertad, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la legislación para garantizar que todos los adultos mayores estén en condiciones seguras. “Estamos presentando un proyecto en serio, que tiene mucho trabajo y dedicación” marcó.

Tras un extenso debate, el pedido de informes fue aprobado por unanimidad.