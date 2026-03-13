Constituyen comisión especial para analizar la concesión del servicio eléctrico

El HCD de Olavarría convocó a los bloques políticos del cuerpo para la constitución de una Comisión Especial destinada a recabar información sobre la concesión y prestación del servicio de energía eléctrica en el partido.

La convocatoria se realiza en el marco del Decreto N°148/25, mediante el cual se dispuso la creación de este espacio de trabajo legislativo orientado a analizar la situación del servicio brindado por la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric).

La reunión de constitución de la comisión se llevará a cabo este viernes 13 de marzo a las 10 en las dependencias del Concejo Deliberante.

Según lo establecido en el decreto, la Comisión Especial estará integrada por ocho concejales, respetando la proporcionalidad y representación política de los bloques que conforman el cuerpo deliberativo. Además, contará con la figura de un presidente y un secretario.

El espacio tendrá como objetivo recabar información, analizar la concesión y evaluar distintos aspectos vinculados a la prestación del servicio eléctrico en el partido de Olavarría.

De acuerdo a lo dispuesto, la comisión tendrá una duración inicial de 45 días, con posibilidad de prórroga en caso de que se considere necesario para el desarrollo de su tarea.