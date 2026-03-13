Constituyen comisión especial para analizar la concesión del servicio eléctrico | Infoeme
Viernes 13 de Marzo 2026
Olavarría
 HCD
 Coopelectric
 13 de Marzo de 2026

Constituyen comisión especial para analizar la concesión del servicio eléctrico

El espacio, integrado por ocho concejales, tendrá como objetivo recabar información, analizar la concesión y evaluar distintos aspectos vinculados a la prestación del servicio.

Foto: Andrés Arouxet

 

El HCD de Olavarría convocó a los bloques políticos del cuerpo para la constitución de una Comisión Especial destinada a recabar información sobre la concesión y prestación del servicio de energía eléctrica en el partido.

 

La convocatoria se realiza en el marco del Decreto N°148/25, mediante el cual se dispuso la creación de este espacio de trabajo legislativo orientado a analizar la situación del servicio brindado por la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric).

 

La reunión de constitución de la comisión se llevará a cabo este viernes 13 de marzo a las 10 en las dependencias del Concejo Deliberante.

 

Según lo establecido en el decreto, la Comisión Especial estará integrada por ocho concejales, respetando la proporcionalidad y representación política de los bloques que conforman el cuerpo deliberativo. Además, contará con la figura de un presidente y un secretario.

 

El espacio tendrá como objetivo recabar información, analizar la concesión y evaluar distintos aspectos vinculados a la prestación del servicio eléctrico en el partido de Olavarría.

 

De acuerdo a lo dispuesto, la comisión tendrá una duración inicial de 45 días, con posibilidad de prórroga en caso de que se considere necesario para el desarrollo de su tarea.

 

 

 

 

