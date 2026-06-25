Con el voto del oficialismo se aprobó la gratuidad de la salud pública en Olavarría

El HCD aprobó este jueves modificaciones en una ordenanza impositiva para garantizar la gratuidad del sistema público de salud para todos los ciudadanos sin obra social ni prepaga.

El proyecto fue aprobado por mayoría con el voto del oficialismo y no fue acompañado por los bloques del PRO, La Libertad Avanza y la UCR.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo Municipal elimina el cobro de una tasa -que hasta ahora debían pagar todos los pacientes- a las personas sin cobertura médica que deban atenderse en el Hospital Municipal o en los centros de salud y además establece la condonación de las deudas generadas entre 2020 y 2024 por pacientes sin cobertura.

Al defender el proyecto, la concejal oficialista Natalia Alvarez remarcó que se trata de una medida destinada a eliminar barreras económicas para garantizar el acceso a la salud y recordó que responde a un compromiso asumido por el intendente Wesner durante la campaña electoral.

Los bloques opositores destacaron la alocución de Alvarez y dijeron estar de acuerdo con la gratuidad de la atención médica, pero se preguntaron si habrá recursos para sostenerlo dada la crisis sanitaria global y las dificultades con las coberturas de las obras sociales y prepagas, cuyos aportes no alcanzan a cubrir el costo total de las prestaciones.

“El espíritu del proyecto es importante y todos coincidimos en que el acceso a la salud pública debe ser para todos, pero lo que se ve técnicamente en el proyecto es cómo se va a lograr que esto sea sostenible en el tiempo” expresó Guillermo Lascano de La Libertad Avanza.

Añadió que “por las comisiones de Hacienda y Legislación el expediente pasó muy rápido, por lo cual no nos permitió analizar qué impacto puede llegar a tener esta política para Olavarría en el largo plazo. No queremos que, con el paso del tiempo, la calidad del servicio empiece a caer”.

Al respecto, desde el oficialismo aclararon que la medida no implica dejar de cobrar las prestaciones a quienes corresponde hacerlo, ya que el Municipio continuará facturando a obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. Lo que se elimina es el cobro directo a los vecinos que no cuentan con cobertura.

Durante el debate, el concejal Federico Aguilera cuestionó duramente la postura de los bloques opositores y sostuvo que los argumentos utilizados fueron apenas “excusas” para justificar una decisión política ya tomada.

Además, recordó que la gratuidad ya se viene aplicando desde febrero y que no se verificaron los escenarios alarmistas planteados por algunos concejales opositores.