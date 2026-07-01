Estafas a comercios: realizaron tres allanamientos

El lunes, personal de la Subddi de Olavarría llevó adelante tres allanamientos en domicilios de la ciudad en el marco de las investigaciones por estafas con comprobantes falsos, registradas durante las últimas semanas en múltiples comercios locales.

Según indicaron, la investigación a cargo de la UFI Nº 10 se llevó adelante con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales a víctimas y testigos, y tuvo como resultado los procedimientos solicitados por el Juzgado de Garantías Nº 2.

En los allanamientos efectuados se logró recuperar parte de los elementos que el autor tenía en su poder, obtenidos bajo la estafa y el secuestro del vehículo donde se trasladaba, un Ford Focus blanco.

Además, también se halló un arma de fuego, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas caratuladas bajo “Infracción al Art. 189 bis CP” por tenencia ilegal de armas.

Cabe resaltar que en los testimonios brindados a este medio días atrás por comerciantes afectados, serían más de 50 los locales en los que se efectuaron las estafas con comprobantes falsos.