Comerciantes advierten sobre estafas con comprobantes truchos

Comerciantes de Olavarría difundieron un comunicado luego de que durante los últimos meses más de 50 locales fueron víctimas de estafas bajo el método de comprobantes truchos de transferencias bancarias.

Según el relato de uno de los damnificados, del rubro panadero, sostuvo que las reiteradas estafas en su negocio ya suman alrededor de un millón de pesos.

“Son transferencias que no llegan nunca”, explicó.

“Hemos hecho las averiguaciones y denuncias con la DDI y ahora queremos alertar a los comercios que no acepten transferencias sin chequear que llegue el dinero”, remarcó.

A través de un comunicado, detallaron que se trata de un hombre y una mujer que se movilizan a bordo de un Ford Focus y el ‘modus operandi’ se basa en que al momento de pagar, siempre alegan problemas técnicos con su celular para no escanear el QR y presentan comprobantes de transferencia falsos.

Para evitar que continúen con las estafas, recomiendan no entregar mercadería basándose en un comprobante mostrado en una pantalla, verificar siempre que el dinero esté efectivamente acreditado en su cuenta bancaria o billetera virtual al instante y que advertir a los empleados sobre este vehículo y la modalidad, ya sea que ingresen solos o acompañados.

“Las denuncias ya están hechas y la justicia está actuando”, afirmaron en el comunicado y enfatizaron que “la prevención entre nosotros es la mejor herramienta”.