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Alerta por llamados engañosos a nombre de la rifa del Festival de Doma

La comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre posibles intentos de estafa telefónica vinculados a la comercialización de la tradicional rifa del evento.

 

Desde la organización del Festival de Doma y Folclore de Olavarría alertaron a la comunidad por llamados engañosos utilizando el nombre de la rifa del evento y del gerente. 

Según se detalló, los engaños se realizan a través de llamados provenientes de números con característica de la Ciudad de Buenos Aires (011) —entre los que se identificaron las líneas 011 1552467259 y 011 76793280—, en los cuales desconocidos se hacen pasar por representantes de la rifa y llegan a simular la identidad de Ricardo Sosa, gerente del festival.

Desde la organización desmintieron rotundamente cualquier tipo de relación con estas llamadas e instaron a los vecinos a no brindar datos personales, números de cuenta ni realizar transferencias o pagos de dinero ante la recepción de este tipo de contactos.

 

Vías oficiales de consulta y confirmación

Para garantizar la transparencia y seguridad en la venta del bono contribución, la comisión organizadora aclaró que si bien cada vendedor oficial posee su propia línea de WhatsApp, ninguno se comunicará haciéndose pasar por el gerente.

Asimismo, recordaron los únicos medios oficiales habilitados para consultas y verificación de vendedores:

WhatsApp oficial: (2284) 63-0984

Teléfono fijo: (2284) 42-7660

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