Podios olavarrienses en la 17º “Vuelta de los Bosques”

La “Vuelta de los Bosques en Gravel” completó la 17° edición bajo la organización de la Agrupación Tandil BTT y entre los más de 200 participantes, hubo representantes de Olavarría.

La “Vuelta de los Bosques” cuenta con una categoría específica para Gravel Individual con una extensión de 60 kilómetros en la localidad rural de Gardey y ciclistas de Olavarría hicieron podio.

La competencia contrarreloj tuvo a Anabella Vigo logrando el 3° puesto en la General de Damas con un tiempo de 2:17:23. La olavarriense fue una de las 8 deportistas que completó el exigente recorrido.

Además, en Caballeros, Pablo Mendía con 1:56:04 fue 2° en su categoría +50 y Cristian Eguren finalizó 3° en la divisional M34 con 2:05:09.

Por otro lado, también fue nutrida la presencia local en el formato Postas. Luciano Vulcano compartió equipo con el olavarriense Juan Pablo Tonel fueron los primeros en completar el circuito entre las presencias locales, Andrés Abelando y Fernando Andronaco, Lucas Ginter y David Rucker Vivarelli, Mariano Marques y Waler Caballero también completaron la carrera.

En Caballeros también cruzaron el globo, Sebastián y Pablo Magarino y Guillermo Fernández y Enzo Guasura y en Mixto, Cristian Kees compartió equipo junto a la lapridense Ana Castañares.

Por último, Romina Álvarez y María Contreras corrieron los 60K en Postas Damas.