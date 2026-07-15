Olavarrienses completaron “Las tres horas” de Balcarce

En Balcarce, y con la organización de la Asociación Bomberos Voluntarios de Balcarce con el apoyo de la Agrupación MTB Balcarce, se completó la 5° edición del Rally Endurance con más de 250 ciclistas y olavarrienses presentes.

En inmediaciones de la sierra La Barrosa, alrededor de 250 bikers de distintos puntos del país completaron, con algo de barro incluido por las lluvias previas, la atrapante prueba sobre un circuito de 9.100 metros de extensión y 220 metros de desnivel positivo por vuelta.

La victoria fue del local Jonatan Dipierro que se impuso en los caminos de la Reserva Fangio y el autódromo municipal, mientras que el mejor olavarriense fue Andrés Abelando con 3:03:28.

Además, lograron completar la prueba Juan Pablo Tonel con 3:14:26 y Agustín Fernández con 3:35:26.