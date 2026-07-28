Podios locales en la inauguración del Rural Bike “Ciudad de Laprida”

Organizada por el Gobierno Municipal de Laprida y el Club Social y Deportivo Juventud, se corrió la 1° fecha del 2° Campeonato Regional de Rural Bike y fue con mucha presencia local.

Entre caminos rurales para completar un circuito de 60 kilómetros y otro de 30K tuvo lugar la competencia que reunió a más de un centenar de deportistas de la Región.

En representación de Olavarría hubo una veintena de ciclistas y se destacó la rama femenina que se impuso en las dos categorías. Además, hubo podios en las categorías para varios.

En la distancia de 30K, y con un tiempo de 1:05:32 se impuso Manuela Roccasalva y fue escoltada por Claudia Crevatín con 1:10:13 y en la carrera a dos vueltas, el triunfo fue para María de los Ángeles García con 2:11:41.

Entre los caballeros que corrieron la distancia corta, Horacio Pereyra fue 8° y Lucas Padín fue 10° y en los casi 60K, Ricardo García con 1:42:59 fue tercero en cruzar el globo de llegada.

Franco Díaz con 1:45:45, Marcos Damiano con 1:45:50 y Agustín Fernández con 1:50:23 se ubicaron en el Top10 y también completaron la prueba, Facundo Leonardo, Walter Caballero, Javier Elbey, Diego Soroeta, Matías Corso, Juan Avendaño, Nelson García, Pablo Magariño, Sebastián Magariño, Gerardo García, Raúl Lazarte y Sergio Weimann.